Corona-Spaziergang durch Mühlhausen

Knapp 40 Menschen spazierten am Montagabend durch Mühlhausen, viele mit Kerzen in der Hand. Sie protestierten gegen die Corona-Politik der Bundesregierung. Anders als in den vergangenen Wochen gab es allerdings kein Versammeln auf dem Obermarkt. Begleitet wurde die Aktion von einem starken Polizeiaufgebot, ergänzt durch Mitarbeiter der Ordnungsämter der Stadt Mühlhausen und des Landkreises.

„Grundsätzlich sind wir als Polizei demonstrationsfreundlich eingestellt, aber man muss sich auch an die Regeln halten“, sagte der neue Polizeichef, Pascall Rödiger. Und die Regeln hießen: Abstand halten und Mund-Nase-Schutz tragen.

Letztlich kam es – anders als in den Wochen zuvor – durch die starke Präsens der Polizei zu keinem Hygienespaziergang. Die Menschen versammelten sich an verschiedenen Orten in der Stadt, zogen in kleinen Gruppen durch das Zentrum.

Schon im Vorfeld habe man das Gespräch gesucht mit jenem Mühlhäuser, der über Facebook zum Mitmachen aufgefordert hatte. „Schließt euch an“-Rufe von einem vergangenen Hygienespaziergang sind in einem kleinen Videoschnipsel zu hören. „Wir wollten klar machen, welche Anforderungen an die Organisation einer Kundgebung gestellt werden“, so der Leiter der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich. Das wolle man auch vor weiteren – bereits angekündigten – Aktionen tun.

Die Teilnehmer, etwas mehr als am Montag zuvor, allerdings fühlten sich eingeengt. Ihre Wahrnehmung: Selbst kleinste Menschengruppen seien „massiv von Polizei und Ordnungsamt belästigt“ worden. Die Polizei sieht ihre Einsatzstrategie als erfolgreich an. „Wir waren überall in der Stadt präsent, haben das Gespräch gesucht und die Menschen sind in kleinen Gruppen von unter zehn Mann durch Mühlhausen gelaufen“, sagt Rödiger.

So wurden auch keinerlei Verstöße registriert, die letztlich zu ahnden sind.