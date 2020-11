Der weiße Turm in Bad Langensalza: Versteckt im Unterholz

Gut versteckt liegt der weiße Turm etwas abseits der Poststraße an einem Bogen der Salza. Der Turm bildete einst die südwestlichste Ecke der äußeren Stadtbefestigung, die sich nach Norden zum sogenannten Kriegstor, der heutigen Langen Straße, fortsetzte. Öffentlich zugänglich ist dieser steinerne Zeuge für das Mittelalter in Langensalza nicht. Heute steht der Turm auf dem Gelände der Traco Travertinwerke. Eigentümerin ist die Stadt, so wie bei allen Befestigungen und Gebäuden entlang der ehemaligen Stadtmauer.

Selbst wer mit dem Segen der Traco-Geschäftsführung Einlass zu dem Areal erhält, sich durch das Unterholz arbeitet und direkt vor dem Turm steht, kommt nicht einfach so hinein. Zum einen befand sich der Zugang im zweiten Stock. Zum anderen ist im Liegenschaftsamt der Stadtverwaltung nicht bekannt, ob der Turm überhaupt betreten werden kann. Einen Schlüssel gibt es nicht. Ein augenscheinlich früherer Zugang am Boden ist mit einer Metallplatte verschlossen. Das Obergeschoss des weißen Turms. Foto: Daniel Volkmann Ähnlich wie der Brühlturm in der Turmstraße ist das Gebäude nur noch ein reines Dekorationsobjekt. 24 Meter misst der Weiße Turm. Dieser seit 1534 überlieferte Name verweist natürlich auf den hellen Travertinstein und wäre im Prinzip für jedem Turm entlang der Stadtmauer passend. Denn alle Türme bestehen aus Travertin. Ein Großbrand zerstört im Jahr 1987 die Fabrik Gisela Münch beschreibt in ihrem Buch zur mittelalterlichen Stadtbefestigung von Bad Langensalza weitere Details zum Turm. So umfasst dieser sechs Stockwerke und war ursprünglich von einem steilen Steinhelm auf der obersten Plattform gekrönt. Noch heute ist das ausladende Obergeschoss zu erkennen – einzigartig bei den Türmen der äußeren Stadtmauer. Die Mauer schloss direkt an die äußeren Ecken an, der Turm fügte sich also in die Befestigung ein. Ab dem Jahr 1872 war der Turm umgeben von den Gebäuden einer Malzfabrik. Noch heute ist die einstige Ausfahrt zur Poststraße in Form einer Brücke erhalten – wenn auch gesperrt. Ein Großbrand am frühen Morgen des 9. April 1987 zerstörte die Fabrik. Die Ruine wurde wenige Jahre später abgerissen, der Turm blieb mit minimalen Schäden erhalten. Das Dach wurde repariert. Die Bad Langensalzaer Stadtmauer: Die heutige Altstadt von Bad Langensalza war einst durch eine weitläufige Stadtmauer geschützt. Trotz vieler Abrisse im Laufe der Jahrhunderte sind bis heute noch weite Teile der Befestigung erhalten. Von den ehemals mehr als 30 Türmen können heute noch 16 und ein Gartenhäuschen auf der Mauer betrachtet werden. Die stilisierte Grafik verdeutlicht, an welchen Punkten der Stadtmauer sich der Rundgang gerade befindet. Heute: Der Turm zum einstigen Jahrmarkter Tor (4) und der Weiße Turm (5). Foto: Andreas Wetzel Im Jahr 1212 erhob Kaiser Otto IV. die Dryburg mit der umgebenden Siedlung Salza zur Stadt. Damit einher ging das Recht der Stadtbewohner zum Bau einer schützenden Befestigung. Der erste Stadtmauerring mit etwa 1,5 Kilometern Länge umschloss die Altstadt, was etwa dem Areal zwischen Erfurter Tor, Mauergasse, Lindenbühl/Herrenstraße, Bornklagengasse, Wiebeckplatz, unterer Mühlhäuser Straße, Dryburg, Jüdengasse, Kurpromenade und Erfurter Straße entspricht. Mit dem Bau des zweiten Stadtmauerrings wurde 1356 begonnen. Die Übergänge zwischen beiden Ringen bildeten ein nicht mehr erhaltener Rundturm neben dem Butterturm sowie der Tellerturm an der Kurpromenade. Quelle: Gisela Münch, Die mittelalterliche Stadtbefestigung von Bad Langensalza, Verlag Rockstuhl