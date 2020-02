Mühlhausen. Die Volkshochschule vermittelt Wissen und Praxis über diese Kommunikationstechnik am 22. Februar in Mühlhausen.

Grundkurs für Skype

Einen Skype-Grundkurs bietet die Volkshochschule am 22. Februar in Mühlhausen an. Skype sei die Rettung für alle Omis und Muttis, heißt es in der Mitteilung. Denn mit der Kommunikationstechnik für kostenlose Anrufe und Chats könne die Familie in Kontakt bleiben, wenn die Kinder das Haus verlassen haben. Wie diese funktioniert, lernen die Teilnehmer in dem Kurs.

Mehr Informationen finden Sie online unter www.vhs-uh.de und direkt in den Geschäftsstellen der Volkshochschule.