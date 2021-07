Helfer aus dem Unstrut-Hainich-Kreis lösen Kollegen im Flutgebiet ab

Unstrut-Hainich-Kreis. Die Einsatzkräfte vor Ort werden nach vier Tagen abgelöst.

Drei weitere Helfer aus dem Landkreis sind am Samstag ins Flutgebiet aufgebrochen. Die DRK-Mitarbeiter lösen ihre Kollegen ab, die am vergangenen Mittwoch nach Rheinland-Pfalz aufgebrochen waren. „Die Arbeit dort geht an die Substanz. Wir müssen auf unsere Kräfte Acht geben“, sagte Landrat Harald Zanker (SPD). Der Landkreis stattete die Einsatzkräfte mit Lebensmitteln und Dingen des täglichen Bedarfs aus. Auch sie werden in vier Tagen wieder zurückkehren.