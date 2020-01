Nach dem Bundessieg: Nun ruft Europa

100 Bollstedter und ihrer Förderer feiern. Sie sind am Freitagnachmittag Gäste in Berlin, auf dem Gelände der Messe. Innerhalb der Grünen Woche wird die Goldmedaille beim Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ vergeben. Neben Bollstedt erhalten weitere sieben Dörfer eine solche.

Anita Schwarzburg mit dem goldfarbenen Halstuch, das die Bollstedter Delegation trug. Foto: Claudia Bachmann

Als die Bollstedter am Morgen in die beiden Busse steigen, ist fast alles Gold: Goldfarbene Halstücher haben Katrin Zimmermann und Conny Nordmann besorgt. Bruno Dorl hat eine goldene Krone dabei, die fortan Heidrun Mörstedt trägt, goldene Messerchen, Tellerchen, Löffelchen. Silke Böhm und Gabi Pleil haben 25 Goldäpfel mitgebracht. Hagen Lindner teilt die Plakette von der Thüringer Auszeichnungsveranstaltung vor anderthalb Jahren in Waffenrod-Hinterrod aus. Es soll Zusammenhalt dokumentieren.

Doch eigentlich braucht es dieserart Äußerlichkeit nicht: Die Bollstedter sind geeint in der Freude über das Erreichte und die unerwartete Goldmedaille.

Das Leben in Bollstedt, seit Januar 2019 Ortsteil von Mühlhausen, ist an diesem Tage etwas beschaulicher. Weil vier der sieben Erzieherinnen des Kindergartens für ihr Engagement im Wettbewerb mit nach Berlin fahren dürfen, werden dort auch nur noch jene Kinder betreut, die sich keinen Eltern- oder Oma-und-Opa-Tag haben organisieren können.

Ortwin Schlunk hatte ein großes Banner dabei. Foto: Claudia Bachmann

Im Citycube auf der Berliner Messe feiern 3000 Menschen die Siegerehrung der Gold-, Silber- und Bronzemedaillen. Was alle verbindet: „Es ist lebenswert, in einem Dorf zu wohnen“, sagen beispielsweise die zweiten Thüringer Vertreter aus Waffenrod-Hinterrod in Südthüringen, die im Thüringen-Wettbewerb noch vor Bollstedt Gold gewonnen hatten.

Seit 2017 lief der Wettbewerb für die Bollstedter – erst auf der regionalen, dann auf der Landes- und schließlich auf der Bundesebene. „Der Wettbewerb hat uns als Dorf noch weiter zusammengebracht“, sagt Marko Schwarzburg.

Die Festrede in Berlin hält am Freitag die Bundesministerin für Landwirtschaft, Julia Klöckner (CDU). „Die sind der Schmierstoff der Gesellschaft“, meint sie über die „Dorfkinder“. Bei den Begegnungen des Tages habe sie der Generationenzusammenhalt berührt.

Verbunden ist die Goldmedaille mit einer Prämie von 15.000 Euro für jedes der Golddörfer. Ortsteilbürgermeister Thomas Ahke (Freie Wäher) weiß, wohin das Geld fließen soll: in die Neugestaltung des Angers. Der Platz soll wieder ein Treffpunkt sein, soll Sitz- und Rastmöglichkeiten bekommen. Und weil Ahke weiß, dass diese Summe nicht reicht, spricht er die Sätze über die Vorhaben auch in Richtung der Bürgermeisterin Beate Sill (parteilos). Sie ist wie Landrat Harald Zanker (SPD) Teil der Delegation. Ahke und sein Ortsteilrat erhoffen sich natürlich auch Geld aus dem städtischen Haushalt von 2021 und wollen sich um Fördermittel bewerben.

Und es gab noch einen Preis in Berlin: Das nächste Ziel ist gesetzt: Bollstedt wurde ausgewählt, um sich am europäischen Nachhaltigkeitswettbewerb zu beteiligen. Die renaturierte Tongrube soll dabei der Trumpf sein, der sticht.