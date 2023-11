Rüstige Senioren auf Medaillenjagd in Mühlhausen

Mühlhausen. Rüstige Senioren auf Medaillenjagd: Beim Seniorenschwimmfest des Kreissportbundes kämpfen 40 Schwimmer in der Mühlhäuser Thüringen-Therme um die besten Plätze.

Zum Seniorenschwimmfest des Kreissportbundes (KSB) gingen am Montag etwa 40 fitte Schwimmer in der Mühlhäuser Thüringen-Therme auf Medallienjagd. In unterschiedlichen Disziplinen, darunter Schwimmen, Wassergymnastik sowie Aquapower, Aquajogging und Aquastep traten die Senioren gegeneinander an. Auch Bahnen für das Sportabzeichen konnten absolviert werden.

Mit 94 Jahren war Anneliese Lauberbach aus Mühlhausen die älteste Teilnehmerin im Wasser. Sie erklärte: „Seit Jahren komme ich in die Therme. Das regelmäßige Schwimmen hält mich fit. Um weiter in Bewegung zu bleiben, gehe ich zusätzlich zwei Mal in der Woche zur Gymnastik“. Frank Meyer (KSB) zeigt sich dankbar für die langjährige Unterstützung des Seniorenschwimmens. „Ohne viele Unterstützer wäre eine solche Veranstaltung nicht mehr möglich“, betont er.