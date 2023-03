Schulschließung im Unstrut-Hainich-Kreis: Kreistagsfraktion stimmt dagegen

Unstrut-Hainich-Kreis. Am Montag entscheidet der Kreistag über die Schulschließungen in Bad Langensalza und Schlotheim. Eine Fraktion hat sich jetzt klar positioniert.

Die CDU-Fraktion wird zur Kreistagssitzung am Montag, 6. März, gegen die Schließung der Förderschule Bad Langensalza und des Gymnasiums Schlotheim stimmen. Das kündigte Fraktionsvorsitzender Klaus Zunke-Anhalt am Samstag an.

Wesentlich dafür sei die bestehende Schulnetzplanung. Der Bürger müsse sich auf getroffene Entscheidungen verlassen können. Davon abweichende Schulschließungen könnten nicht in solch kurzer Zeit entschieden werden.

Laut CDU sieht auch das Schulamt die Schließung der Förderschule in Bad Langensalza aufgrund der Folgen für die personelle Situation, Beförderungszeiten und weitere nicht geklärte Fragen kritisch. Die Fraktion hält den Betrieb zur Erfüllung der gesetzlichen Standards für notwendig.

Ein bedarfsgerechter Neubau am Standort erscheine sinnvoll und müsse besprochen werden. Jedoch dürfe es weder für Neubau noch für Schließung einen Schnellschuss geben. Für eine vernünftige Planung müssten alle Beteiligten an einen Tisch.

Mit Blick auf das Gymnasium in Schlotheim kritisiert die CDU das „bewusste Ausspielen der verschiedenen Schulen gegeneinander“. Hier brauche es eine gemeinsame Lösung mit den Nachbarkommunen und dem Kyffhäuserkreis.

Zunke-Anhalt weiter: Die Schulnetzplanung wird mit zeitlichem Vorlauf fortgeschrieben, damit sich Ideen entwickeln und Maßnahmen frühzeitig eingeleitet werden können. Dies sei aktuell nicht gegeben. Landrat Harald Zanker (SPD) habe nie das gemeinsame Gespräch gesucht. Schulschließungen aus Haushaltsgründen könnten keine Lösung sein, wenngleich man um die finanzielle Lage des Kreises wisse.