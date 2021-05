SPD will EU-Politik in Mühlhausen vermitteln

Mühlhausen. Die Europäischen Sozialdemokraten eröffnen ein Thüringer Europabüro am Steinweg. Hier soll die EU greifbar gemacht werden.

70 Prozent der in der Bundesrepublik geltenden Gesetze gehen auf entsprechende Regelungen der Europäischen Union zurück. Der Einfluss der EU auf Deutschland, auf Thüringen und den Unstrut-Hainich-Kreis ist enorm. Dennoch können viele Bürger mit der Politik der Staatengemeinschaft wenig anfangen. Diesen Zustand will die SPD ändern. Auf dem Steinweg eröffnet die Fraktion der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament ein Büro.

„Europa muss sichtbar werden. Wir wollen das Wort mit Leben füllen, Begeisterung für dieses Projekt wecken“, sagte der Thüringer SPD-Vorsitzende und Innenminister Georg Maier bei der Vorstellung. Das Büro soll eine Anlaufstelle für alle Menschen werden, wenn sie Fragen zur Europapolitik haben. Betreut wird das Büro von Michael Mieth, der auch Mühlhäuser Stadtrat und Vorsitzender der Jusos im Unstrut-Hainich-Kreis ist. Ihm obliegt es, die Europapolitik nach außen zu tragen, er soll eine Art Türöffner werden. Denn dass die Bürger von alleine kommen werden, darüber machen sich die Sozialdemokraten keine Illusionen. Sobald es die Pandemie erlaube, wolle man mit verschiedenen Aktionen Interesse wecken.

Am Steinweg soll nun auch regelmäßig Constanze Krehl anzutreffen sein. Die SPD-Politikerin aus Sachsen ist seit 1994 Abgeordnete im Europäischen Parlament. Da die Thüringer SPD seit der letzten Europawahl keinen Abgeordneten mehr in Brüssel hat, übernimmt sie die Thüringer Dependance in Mühlhausen. Sie unterstrich im Gespräch mit dieser Zeitung die Bedeutung der EU. Milliardenbeträge fließen über diverse Programme in die verschiedenen Regionen, auch in den Unstrut-Hainich-Kreis. Michael Mieth nannte zwei konkrete Beispiele aus der Region. Die neue Solarthermieanlage auf dem Mühlhäuser Schadeberg werde überwiegend mit EU-Geldern finanziert. Auch das Gut Sambach profitiere von EU-Förderungen.