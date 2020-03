Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Straßen und Feuerwehren sind Schwerpunkt in Unstruttal

Es war der erste Gemeinderat in Zeiten der Corona-Pandemie im Landkreis. Und es war seit langem wieder der erste Gemeinderat in Kaisershagen, im Schulungsraum der Feuerwehr. Am Tor ein Hinweisschild mit den wichtigsten Tipps zum Abstandhalten und zur Husten- und Nies-Etikette. Drinnen eilt Bürgermeister Michael Hartung (parteilos) durch die Tagesordnung und verweist auf die Diskussion in den Ausschüssen und den Fraktionen sowie mit den Ortsteilbürgermeistern. Mit Erklärungen hält er sich nicht auf, zumal nicht ein Zuhörer gekommen ist. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog

Auch wenn Versammlungen derzeit nicht erlaubt sind, so kann ein Gemeinderat dennoch tagen – wenn es gilt, Schaden von der Kommune abzuwenden, wenn die Daseinsvorsorge und die Bereiche Ordnung und Sicherheit berührt werden. So steht es in der Kommunalordnung. Mit dem Verabschieden des Haushalts war am Montagabend der wichtigste Beschluss des Jahres zu fassen. Der Haushalt 2020 sei geprägt vom Leitgedanken: beginnen, den Investitionsstau zu beseitigen und die Grundlage für die Zukunft legen. Zu den künftigen Projekten gehört unter anderem auch die Investition in eine Radweg-Brücke über die Unstrut bei Dachrieden. Die ist eine der Ersatzmaßnahmen für den Bau der Ortsumgehung von Mühlhausen, für die zwar eine große Summe an Fördermitteln zu erwarten sei, die aber mit einem Eigenanteil co-finanziert werden muss. Beiträge für Kindergarten und Steuersätze bleiben unverändert Das Haushaltsvolumen für die Gemeinde Unstruttal liegt bei viereinhalb Millionen Euro, davon 456.000 Euro im Vermögenshaushalt. Die Hebesätze für die Steuern bleiben auf dem Niveau des vergangenen Jahres, ebenso die Beiträge für den Kindergartenbesuch. Auch wolle man in diesem Jahr ohne weitere Kredite auskommen. Laut Michael Hartung will man „sorgsam und sparsam mit dem Geld umgehen, Harakiri wird es mit mir nicht geben.“ Die größten Ausgaben fließen in die Reparatur von Straßen (50.000 Euro) und in die Anschaffung von Schutzkleidung für die Feuerwehr (60.000 Euro). Knapp 9600 Euro sind für die Ortsteile vorgesehen. Damit geht Unstruttal mit seinen 3000 Einwohnern einen anderen Weg als andere Kommunen, die sich der Empfehlung der Kommunalordnung folgen: fünf Euro pro Einwohner und Jahr. Wie das Geld eingesetzt wird, darüber sollen die Ortsteilräte selbstständig entscheiden können; zwei Zahltermine im Jahr sind vorgesehen. Die Summe bewegt sich zwischen 792 Euro für den kleinsten Ortsteil, Eigenrode, und 3885 Euro für Ammern. Dass es auf der Einnahmenseite kein leichtes Jahr wird, das deutet sich laut Bürgermeister Michael Hartung bereits jetzt an. Einige Unternehmen hätten nach Aussage des Bürgermeisters schon nach Möglichkeiten zur Stundung der Gewerbesteuerabgabe gefragt. „Das Geld wird wohl erst Ende des Jahres oder zu Beginn des Jahres 2021 fließen.“ Statt mit einem Handschlag wurde Michael Keiner mit einem Winken als neuer Gemeinderat verpflichtet. Er rückt in der CDU-Fraktion nach für Carl-Ferdinand Albrecht und arbeitet nun auch im Bauausschuss.