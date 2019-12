Weihnachtsmärkte in der Region eröffnet

Vor der Arbeit lag das Vergnügen. Wenige Minuten bevor die finale Stadtratssitzung in diesem Jahr begann, eröffnete Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) gemeinsam mit der Rosenkönigin und weiteren Organisatoren am Donnerstagabend den Bad Langensalzaer Weihnachtsmarkt. Zuvor zogen Mädchen, Jungen und Erwachsene vom Rosengarten in einem kleinen Umzug in Richtung Rathaus – gemeinsam mit dem Weihnachtsengel, alias Kathi Kaiser, die in einer von Eseln gezogenen Kutsche fuhr. Nach der Eröffnung des Marktes – untermalt durch schmissige Musik des Spielmannszugs – verteilte der Weihnachtsengel Geschenke. Bis zum Sonntag laden die Stadtverwaltung, die Gewerbetreibenden, der Kulturverein Zwischenwelten und die Kreativschmiede Crea-Beni zum vorweihnachtlichen Beisammensein.

Die Stadt hat sich rausgeputzt: Die von Bildhauern vor wenigen Jahren geschaffenen Holzskulpturen stehen auf dem Neumarkt. Das mannshohe Krippenspiel ist fester Bestandteil im Bad Langensalzaer Advent, ebenso wie die turmhohe Pyramide neben dem Marktbrunnen. Hunderte Lichter und die festlich geschmückten historischen Fassaden und Schaufenster lassen die Innenstadt weihnachtlich leuchten.

Feuershow und Musical

Das dreieinhalbtägige Programm ist vollgepackt. Wer einfach nur mal für einen Glühwein und gebrannte Mandeln in die Altstadt bummeln will, kann dies natürlich tun. Viele Händler aus der Region bieten kulinarische Köstlichkeiten an. Doch es gibt deutlich mehr als „nur“ Verköstigung. Der Weihnachtsengel wird an jedem Tag Geschenke für die Kleinen verteilen. Am Sonntag werden die Unstrut-Lamas im gemächlichen Schaukelgang durch die Stadt führen und damit die Weihnachtshektik für ein paar Minuten vergessen machen. Auf der Bühne am Neumarkt wird es eine Feuershow und ein Musical für Kinder geben.

Ein weiterer Höhepunkt, der in der Realität recht tief liegt, ist der Kreativmarkt am Samstag und Sonntag in den Gewölbekellern des Rathauses. Dort soll es neben kreativen Erzeugnissen verschiedener Händler diverse Mitmach-Angebote für Kinder geben.

Parallel sind die Innenstadt-Händler vom Gewerbeverein dazu aufgerufen, ihre Geschäfte am Freitag bis 20 Uhr und am Samstag bis 18 Uhr für den Weihnachtsbummel zu öffnen.

Öffnungszeiten des Marktes: Freitag und Samstag 11 bis 20 Uhr, Sonntag 13 bis 18 Uhr