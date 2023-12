Weitere Kritik an hässlichen Beton-Bänken im Unstrut-Hainich-Kreis

Bad Tennstedt Viel Spott gab es schon wegen der neuen Bänke aus Beton in einer Stadt im Unstrut-Hainich-Kreis. Nun wurde auch von einigen Stadträten Kritik laut.

Kritik an den neuen Bänken gab es in der Stadtratssitzung in Bad Tennstedt. „Auch wenn jetzt Weihnachtsfriede herrscht, will ich mich von dieser Ausführung distanzieren“, sagte Jörg Klupak (SPD). Denn die Sitzung am Donnerstagabend war die letzte im Jahr 2023. Schon beim Aufstellen der Bänke aus Beton vor einigen Wochen gab es eine Menge Kritik. Denn viele Menschen finden sie hässlich.

„Ich habe gedacht, dass sie an das Design im Kurpark angelehnt sind“, war Klupak enttäuscht. Er hätte sich gern vorher eine konkretere Information dazu gewünscht, sagte er Richtung Bürgermeister Jens Weimann (CDU). Auch Gabriele Méresse (Linke) kritisierte: „Es wäre schön gewesen, wenn wir vorher ein Bild davon gesehen hätten.“ Sie habe jetzt beim Anblick an Terrorabwehr-Maßnahmen denken müssen.

Auch diese Version gibt es von den Beton-Bänken. Foto: Frank Schädel

Bürgermeister Weimann aber wiegelte ab. Er habe ausreichend darüber informiert, sagte er. Inzwischen wurden die Sitzflächen der Bänke mit Holz ausgestattet. „Jetzt kommen noch die neuen Stadt-Logos dran“, kündigte Weimann an, dass das Markenzeichen der Stadt noch angesprüht werden soll.

Viele Kritiker ziehen Vergleiche mit Badewannen

Anfang Februar waren die neuen Bänke in Bad Tennstedt aufgestellt worden. Viele spotteten, die Beton-Blöcke würden aussehen wie Badewannen. Der Bad Tennstedter Frank Schädel hatte sich damals an unsere Zeitung gewandt. Denn er findet die neuen Bänke lieblos und vor allem seien ein krasser Kontrast zum Ambiente der Bad Tennstedter Altstadt, die von vielen Denkmal-Ensembles geprägt ist.

Weimann verteidigte schon da die neuen Bänke, die „unkaputtbar“ sind. Denn die Stadt hat in der Vergangenheit mehrfach Vandalismusfälle verbucht. Insgesamt wurden 20 Beton- Bänke aufgestellt. Vor allem in den Außenbereichen der Stadt: vom Haun in Richtung Ballhausen bis hin zu Gläserloch in Richtung Klettstedt. Die alten Sitzgelegenheiten waren defekt und mussten erneuert werden. Für die Anschaffung erhielt die Stadt Fördergeld aus dem Leader-Programm.

Méresse regte am Donnerstagabend noch an, Papierkörbe an den Bänken aufzustellen. „Das sollten wir nächstes Jahr im Haushalt berücksichtigen“, meinte sie. Denn man könne nicht die Leute wegen Hunde-Tüten in der Stadt anzählen, wenn es keine Möglichkeit gebe, diese zu entsorgen.

Der Bürgermeister jedoch sah keine Notwendigkeit, jede Bank mit einem Papierkorb auszustatten. „Selbst in großen Wandergebieten gibt es das nicht.“