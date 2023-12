Bad Tennstedt In der Nacht zu Freitag haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten in Bad Tennstedt aufgebrochen.

In der Mühlenstraße in Bad Tennstedt sprengten unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag einen Zigarettenautomaten mittels eines Gases. Was die Täter erbeuteten, ist laut den Angaben der Polizei unklar. Beamte der Polizeistation Bad Langensalza führten die Ermittlungen vor Ort. Die Kameraden der örtlichen Feuerwehr unterstützten bei der Sicherstellung des Automaten zur Spurensuche.