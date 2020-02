Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Aktuelle Tatort-Produktion schlägt ein hohes Tempo an

Weimar. Ein großes Tempo schlägt die Produktion des Weimar-Tatorts bei den laufenden Dreharbeiten an. Allein am Mittwoch wurde an drei Orten in der Stadt gedreht. Schon am Vormittag war Nora Tschirner auf dem Markt und auf dem Platz der Demokratie zu sehen. Sie wurde von einem kleinen Kamerawagen aus im schnellen Lauf gefilmt. Nachmittags gab es eine Szene am Römischen Haus, für die Film-Regen produziert werden musste. Schneller als erwartet wurden abends die Szenen am Rastenberger Tunnel abgedreht. Mitten in der für Intervallsperrungen angekündigten Zeit zwischen 17 und 19 Uhr war der Tunnel bereits wieder ungehindert passierbar.

Am Donnerstag machen die Dreharbeiten nahe der Autobahn Station. Gedreht werden soll auf dem Verbindungsweg zwischen Possendorfer und Balsaminenweg. Beide Straßen werden dafür zwischen 6 Uhr und 20 Uhr zur Sackgasse, kündigte die Stadtverwaltung an.