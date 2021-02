Arbeiten in Wohlsborn und Krautheim gehen weiter

Wohlsborn. Der Wintereinbruch verzögerte die Arbeiten an den Abwasser-Großprojekten. Bis Mitte März sollen die Bagger aus Wohlsborn abrücken, in Krautheim dauert es etwas länger.

Rund drei Wochen für die Nacharbeiten in Wohlsborn, knapp fünf Wochen in Krautheim: Diese Verzögerungen bescherte der Wintereinbruch den beiden großen Abwasser-Bauprojekten im Nordkreis des Weimarer Landes. Ende voriger Woche richteten die beauftragten Firmen in beiden Dörfern die Baustellen wieder her, am Montag liefen die Arbeiten wieder an.