Bauhaus in Hongkong ist das Thema zweier Konzerte in Weimar

Weimar. Hongkonger Ensemble aus Nachwuchstalenten erzählt den Einfluss der deutschen Musik und Architektur bei Konzerten im Oberlichtsaal und Weimarer Bauhaus-Museum.

Zu zwei kostenfreien Konzerten in der kommenden Woche zum Thema Bauhaus in Hongkong laden Klassik-Stiftung und Musicus Society ein. Das geht aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der Veranstalter hervor. Am Dienstag, 18. April, 19 Uhr steht ein Kammermusikkonzert im Oberlichtsaal der Bauhaus-Universität auf dem Programm: Die Mitglieder der Musicus Soloists Hong Kong (MSHK) und Gäste bringen Werke von Paul Hindemith, Johann Sebastian Bach und Richard Strauss zu Gehör. Bei dem Ensemble handele es sich um ein relativ neues, aber sehr feines Kammerorchester aus Hongkong, das sich den kulturellen Austausch und die Förderung von Nachwuchskünstlern zum Ziel gesetzt habe.

Zweiter Streich erfolge dann bei der Hauptveranstaltung am Donnerstag, 20. April, um 18 Uhr. Im Bauhaus-Museum erzähle ein Kammerorchester aus Nachwuchstalenten der MSHK über den Einfluss der deutschen Musik und Architektur. Zur Aufführung kommen Werke von Paul Hindemith, Igor Strawinsky und Astor Piazzolla.

Die Prinzipien des Bauhauses, sein Handwerk und seine Kunstfertigkeit, seine Architektur und die Musik, die es inspirierte, verbreiteten sich weit und breit auf der ganzen Welt, heißt es zum Hintergrund. Das Bauhaus durchdringt Hongkong, und Hongkongs Musiker zollen dieser Geschichte mit diesem Konzertprogramm Tribut, das ein musikalisches Bild der soziohistorischen und ästhetischen Aspekte des Wachstums und Einflusses des Bauhauses zeichne.

Moderiert werden die Veranstaltungen von Bauhaus-Präsident Peter Benz und dem Cellisten Trey Lee, künstlerischer Leiter der Musicus Society. Trey Lee wurde von der Regierung von Hongkong mit dem Bronze Bauhinia Star für die Förderung klassischer Musik und Bildung ausgezeichnet, heißt es in der Pressemitteilung.