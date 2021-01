Die Pflege der Zukunft mitgestalten

Für ein gemeinsames Forschungsprojekt der Bauhaus-Universität Weimar, der Technischen Universität Chemnitz und der Universität von Süd-Dänemark in Odense werden Teilnehmer für Online-Gruppendiskussionen gesucht, die im Februar und März stattfinden. Forscher des interdisziplinären Projektes „ReThinkingCareRobots“ entwickeln aktuell innovative Ideen und zukunftsweisende Ansätze für eine würdevolle Pflege. Dabei möchten sie auch mit Personen ins Gespräch kommen, die in der stationären Pflege tätig sind oder entsprechende Leistungen in Anspruch nehmen.

Gesucht werden auch Senioren, die nicht pflegebedürftig sind, sich aber mit dem Thema Pflege beschäftigen.

Die etwa zweistündigen Gruppendiskussionen finden im Februar und März statt. Für die Teilnahme sind ein Computer oder Tablet mit Mikrofon, Webcam und stabiler Internetverbindung erforderlich sowie die Bereitschaft, an einer Videokonferenz teilzunehmen. Interessierte können sich telefonisch bei Philipp Graf unter 03643/58 35 53 oder via E-Mail unter teilnahme@rethicare.info melden. Für die Teilnahme kann eine Aufwandsentschädigung von 30 Euro gezahlt werden.

Weitere Informationen bietet die Projektwebsite: www.rethicare.info