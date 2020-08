Unterschriftensammler waren am Samstag vor der Markthalle an Weimars Damaschkestraße am Werk.

Drücker vor der Markthalle

Weimar. Vermutlich windige Unterschriftensammler waren am Samstag vor der Markthalle an Weimars Damaschkestraße am Werk. Zwei junge Männer (16 und 26 Jahre) und eine Frau (24 Jahre) hielten dort Passanten und selbst Pkw an, um für einen der Polizei noch unbekannten Zweck Unterschriften und Geldleistungen einzufordern. Die Weimarer Polizei will diesen Sachverhalt nun klären und hat Personen, die dort ebenfalls angesprochen und behelligt wurden, gebeten, sich unter 03643/8820 zu melden. red