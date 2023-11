Die Schauspielerin Karin Düwel (2.v.l.) beim Gelben Montag in Apolda und in einer Gesprächsrunde mit Apoldaer Wendezeitzeugen. in der nächsten Woche wird Pfarrer Christian Dietrich erwartet.

Erinnerung an Kirche und Jugend in Apolda zur Wende

Apolda. Der Apoldaer Freundeskreis Glockenstadtmuseum lädt zum nächsten Gelben Montag ein. Dieses Mal geht es um die Jugend in der DDR im Kontext mit der kirchlichen Friedensbewegung.

Ein besonderer Gedenktag findet mit dem nächsten „Gelben Montag“ am Donnerstag, 9. November, ab 19 Uhr in der Apoldaer Martinskirche statt. Der dritte Teil des diesjährigen Projektes „Jugend in der DDR – Jugend in Apolda“ des Freundeskreises GlockenStadtmuseum Apolda beschäftigt sich diesmal mit der Jugend, der Kirche und der Friedensbewegung in der DDR.

Zu diesem Abend hat sich der Freundeskreis den evangelischen Pfarrer Christian Dietrich aus Klettbach im Weimarer Land eingeladen.

Dessen Leben ist geprägt von einer sehr intensiven Biografie: Aus politischen Gründen wurde ihm etwa das staatliche Abitur verwehrt,er arbeitete in der kirchlichen Friedensbewegung und wurde dadurch auch vom ehemaligen Ministerium für Staatssicherheit in der DDR verfolgt. Von 2013 bis 2018 war er der Landesbeauftragte des Freistaats Thüringen zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.

.„Wir hoffen sehr, dass viele Zeitzeugen den Weg in die Kirche finden und mit uns an die friedliche Revolution erinnern und denken.“, so der Sprecher des Freundeskreises Frank Müller.

Insbesondere sind Schülerinnen und Schüler dazu eingeladen. Der Eintritt ist frei.