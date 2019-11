Barchfeld BarchfeldDie jährlichen Einwohnerversammlungen der Stadt Kranichfeld und ihrer Ortsteile beginnen in der kommenden Woche: Am Donnerstag, 14. November, sind zunächst die Barchfelder für 18.30 Uhr in ihr Bürgerhaus geladen. Zentraler ...

Erster Termin in Barchfeld

Die jährlichen Einwohnerversammlungen der Stadt Kranichfeld und ihrer Ortsteile beginnen in der kommenden Woche: Am Donnerstag, 14. November, sind zunächst die Barchfelder für 18.30 Uhr in ihr Bürgerhaus geladen. Zentraler Punkt ist hier wie auch bei den anderen Terminen das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) für die Region, das ein Weimarer Planungsbüro derzeit erarbeitet. Weitere Termine sind am 19. November in Kranichfeld (Bistro Butzert) sowie am 21. November in Stedten (Dorfgemeinschaftshaus).