Vormittags Piano, nachmittags Philosophie auf Schloss Ettersburg

Ettersburg. Ragna Schirmer und Slavoj Žižek werden am Wochenende auf Schloss Ettersburg erwartet.

Pianistin Ragna Schirmer führt am Sonntagvormittag, 5. November, die Reihe „aufgeSCHLOSSen. Musik bei Hofe“ auf Schloss Ettersburg weiter. Um 11 Uhr spielt sie im Gewehrsaal eine Klaviermatinee mit Werken von Eugen D’Albert, Robert Schumann und Ludwig van Beethoven.

Selbst die größten Musiker waren früher auf höfische Mäzene und Gönner angewiesen. Für deren Unterstützung dankten sie mit Widmungen, wie man sie etwa in Beethovens „dem Grafen Waldstein“ hört. Noch stärker engagierte sich Robert Schumann für den Freyherrn von Fricken, indem er bei den Sinfonischen Etüden op. 13 ein Thema des Freyherrn ausarbeitete. Der Eintritt kostet 30 Euro.

Am Nachmittag kommt der slowenische Philosoph Slavoj Žižek in den Gewehrsaal. Um 16 Uhr spricht er mit Klaus Vieweg in der Reihe Philosophicum über „Unordnung im Himmel. Hegels Lagebericht aus dem Irdischen“. Žižek arbeitet unter anderem zum Hegelianismus, wozu auch das Buch „Hegel im verdrahteten Gehirn“ erschienen ist. Klaus Vieweg ist Philosophieprofessor an der Schiller-Universität in Jena und einer der international führenden Hegel-Experten. Die Veranstaltung ist ausverkauft.

Tickets unter www.schlossettersburg.de