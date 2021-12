Iba-Pilotprojekt Schulneubau Am Hartwege in Weimar wird auch digitaler Vorreiter

Weimar. Neue Webseite dokumentiert ab dem 7. Dezember den gesamten Prozess von der Planung bis zur Fertigstellung.

An den Start geht am Dienstag, 7. Dezember, die neue Webseite „Schulbau Open Source“. Darüber dokumentiert die „Montag-Stiftung Jugend und Gesellschaft“ anhand der Schule Am Hartwege den kompletten Planungsprozess von der Phase Null bis zum fertigen Bau. Das Iba-Pilotprojekt im Rahmen von „StadtLandSchule“ wird so auch zum digitalen Vorreiter. Gemeinsam mit der Iba Thüringen, der Stadt Weimar, der Gemeinschaftsschule Jenaplan sowie Planern entwickelt die Montag-Stiftung seit 2018 den Entwurf für den Neubau der Gemeinschaftsschule in Weimar.

Mit „Schulbau Open Source“ entstehe erstmals ein Werkzeug, dass es für vergleichbare Vorhaben im Schulbau ermögliche, „schneller und gleichzeitig mit hoher Qualität den komplexen Planungsanforderungen gerecht zu werden“.