Die Polizei musste ausrücken, weil eine Gruppe Jugendlicher in Weimar ordentlich randaliert hat. (Symbolbild)

Jugendliche randalieren in Weimar

Weimar. Eine Gruppe Jugendliche hat in Weimar randaliert. Dabei haben sie alles beschädigt, was ihnen in die Finger kam.

Eine Gruppe Jugendlicher hat Mittwochabend in Weimar randaliert. Wie die Polizei mitteilte, entstand dabei ein Sachschaden von ungefähr 1700 Euro.

Die jungen Menschen waren im Bereich Dürrenbacher Hütte, Weimar-Werk, Hänselweg, Georg-Herwegh-Straße unterwegs. Dort haben sie den Mast eines Verkehrszeichens herausgerissen, an mehreren Autos die Kennzeichen beschädigt und an einem Fahrzeug das Kennzeichen geklaut. Des Weiteren rissen sie ein Werbebanner herunter und beschädigten eine Ampel an der Kreuzung Buttelstedter Straße.

In der Nordstraße trafen sie dann auf eine weitere Personengruppe. Einer der jungen Männer sagte aus, dass er wisse, wer die Sachbeschädigungen begangen habe, wollte sich aber nicht weiter dazu äußern.