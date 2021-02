Kurstadt Bad Berka plant für Brunnenfest

Bad Berka. Zwei Ausfalljahre – das will die Kommune im Weimarer Land unbedingt vermeiden.

Nach der Absage 2020 wollen die Bad Berkaer in diesem Jahr eine Möglichkeit finden, wieder ein Brunnenfest zu feiern. „Es zwei Jahre in Folge ausfallen zu lassen, würde selbst an einer solchen Tradition nicht unbeschadet vorbeigehen“, sagte Bürgermeister Michael Jahn. Zwar sei es kaum vorstellbar, im Juni das Fest im gewohnten Charakter und mit viel Publikum auszurichten. Eine Veranstaltung etwa mit sportlicher Note sei aber weniger abwegig.