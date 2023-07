Mit Weimarer Beteiligung: Auszeichnung für internationale Hochschulallianz

Weimar. Exzellenter Antrag an EU wird wegen fehlender Fördermittel zunächst nicht unterstützt. Wie es jetzt in der Zusammenarbeit der sieben Hochschulen weitergeht:

Als koordinierende Universität der Hochschulallianz „BAUHAUS4EU“ hat die Bauhaus-Universität Weimar mit sechs Partnerhochschulen das Exzellenzsiegel der Europäischen Kommission erhalten. Verliehen wurde es für einen Antrag in der Initiative „Europäische Hochschulen“. Übergeordnetes Ziel der Allianz ist es laut Bauhaus-Uni, „eine nachhaltige und inklusive Entwicklung europäischer Regionen zu fördern“.

„BAUHAUS4EU“ hatte im Januar 2023 einen Antrag in der EU-Initiative „Europäische Hochschulen“ (Erasmus+) eingereicht. Das nun verliehene Exzellenzsiegel bescheinige diesem eine herausragende, über die Förderwürdigkeit hinausgehende Qualität. Allerdings: Wegen nicht ausreichender Fördermittel müsse die Hochschulallianz vorerst auf eine finanzielle Unterstützung der EU verzichten.

„Wir haben uns natürlich den Förderzuschlag gewünscht, uns als Allianz aber auch auf das jetzt eingetretene Szenario vorbereitet“, sagte Christian Kästner, Leiter des Dezernats Internationale Beziehungen, stellvertretend für das Antragsteam. Die Arbeit gehe selbstverständlich weiter. Arbeitsgruppen und Austausch würden erweitert, die Partnerschaften der Regionen ausgebaut, zudem gebe es fortlaufend neue Kooperationsformate in Forschung, Lehre und Transfer. „Und natürlich treten wir in der nächsten Förderrunde wieder an.“

Neben der Bauhaus-Uni gehören der Allianz das Blekinge Institute of Technology (Schweden), die Universitäten in Bergamo (Italien), die der Picardie (Frankreich) und Katowice (Polen) an, ferner die University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy (Bulgarien) und das Polytechnic Institute of Castelo Branco (Portugal) Die sieben Partner wollen gemeinsam eine nachhaltige und inklusive Entwicklung ihrer Regionen unterstützen. Vom 26. bis 28. September kommen Vertreter von dort zu einem Forum in Weimar zusammen.