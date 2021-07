Nach dem Auftakt mit der Ilmtal Jazz Band (Foto) wird die Veranstaltungsreihe auf der Freilichtbühne am Spielberg in Weimar-Nord fortgesetzt.

Musikalische Meilensteine in Weimar-Nord

Weimar. Martin Wesholleck (Bandmitglied bei „Borderline“) und Lenard Schäfer treten beim Kultursommer in Weimar-Nord auf.

Der Kultursommer in Weimar-Nord wird fortgesetzt. Darauf weist der amtierende Ortsteilbürgermeister Olaf Merzenich (Linke) hin. An der Freilichtbühne auf dem Spielberg treten am Freitag, 23. Juli, Martin Wesholleck, Bandmitglied bei Borderline, und Lenard Schäfer auf.

Ihr Konzertprogramm verspricht große Hits und musikalische Meilensteine. Beginn ist um 19 Uhr. Die Wetterprognosen versprechen einen schönen Abend.