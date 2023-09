Projekttag soll praktisches Alltagswissen am Weimarer Goethegymnasium in den Fokus rücken

Weimar. Am Donnerstag bietet das Weimarer Goethegymnasium seinen Schülern praxisnahe Vorträge. Es geht um Themen, die im Schulalltag keinen Platz finden, im Alltag jedoch unumgänglich sind.

Das Goethegymnasium ist seit diesem Jahr in Thüringen die erste ausgezeichnete Schule im Netzwerk der von der Deutschen Telekom-Stiftung geförderten Junior-Ingenieur-Akademien. Im Rahmen dessen hat das Gymnasium vor kurzem ein Projekt zum Thema „Baustoffe und nachhaltiges Bauen“ ins Leben gerufen. Dabei entstand auf dem Campus der Bauhaus-Uni ein 40 Quadratmeter breites Strohballenhaus. Dieses ist für Schaulustige bis Ende des Jahres zugänglich.

Diesen Donnerstag begeht das Goethegymnasium einen internationalen Projekttag. Der sogenannte „Zukunftstag“ soll Schülerinnen und Schülern praktisches Alltagswissen vermitteln. Besonders die Bereiche Steuern, Wohnen, Krankenkassen und Finanzen stehen dabei im Fokus. Alles Themen, mit denen sich jeder Heranwachsende unweigerlich beschäftigen muss. Im Schulalltag bleibt dafür jedoch wenig Zeit. Deshalb lädt sich die Schule praxisnahe Referenten ein, um diese Lücke zu füllen.

„Darüber hinaus adressieren wir aber auch gesellschaftliche Probleme“, sagt Lorenzo Wienecke, Gründer der Initiative für wirtschaftliche Jugendbildung, die den Zukunftstag seit 2019 ausrichtet. „Und wir leisten einen Beitrag zur sozialen Gerechtigkeit, denn wir sind der Überzeugung, dass finanzielle Bildung nicht vom Elternhaus abhängig sein sollte.“ Die Idee dazu kam den Gründern Juri Galkin und Lorenzo Wienecke schon in der Schulzeit. Damals sorgte 2015 der Tweet einer Kölner Schülerin für Aufsehen.

In diesem sagt sie, dass sie zwar eine Gedichtanalyse in vier Sprachen verfassen könne, sie aber keine Ahnung von Steuern, Miete und Versicherungen hat. Mittlerweile findet das Projekt an hunderten deutschen Schulen statt und hat auch Ableger in Österreich und der Schweiz. Und so werden den Schülern des Goethegymnasiums an diesem Tag diverse Workshops und Vorträge angeboten, die einen Crashkurs für das Leben ermöglichen sollen.