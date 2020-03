Gegen 15.36 Uhr kam es auf der Bundesautobahn 4 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main zwischen den Anschlussstellen Bucha und Magdala zu einem schweren Verkehrsunfall.

Rettungshubschrauber landet auf der A4 - Zwei Personen bei schwerem Unfall verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag auf der Autobahn A 4, zwischen den Anschlussstellen Bucha und Magdala in Fahrtrichtung Frankfurt/Main. Der Fahrer eines Audi A4 kollidierte kurz nach 15.30 Uhr auf der linken Spur mit einem vor ihm fahrenden Audi A3. Dieser kam durch die Kollision ins Schleudern, drehte sich mehrfach und blieb anschließend im rechten Straßengraben stehen. Der Fahrer des auffahrenden Audi bremste sein Fahrzeug zirka 200 Meter auf dem Standstreifen ab. Anschließend lief er zu Fuß zum anderen Unfallfahrzeug und brach dort im Straßengraben zusammen. Der Fahrer des im Straßengraben befindlichen Audis blieb zunächst in seinem Fahrzeug.

Beide verletzten Personen wurden vom Rettungsdienst und der Freiwilligen Feuerwehr Magdala betreut. Zum Abtransport des zusammengebrochenen Fahrers landete ein Rettungshubschrauber auf der Autobahn und brachte den Mann in ein Klinikum. Der andere, schwer verletzte Audi-Fahrer wurde mit einem Rettungswagen und einem Notarzt in ein Krankenhaus transportiert. Die Kameraden der Feuerwehr Magdala sicherten die Unfallstelle ab, unterstützen den Rettungsdienst und nahmen auslaufende Betriebsstoffe und Fahrzeugteile auf. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen blieb die Autobahn für rund 60 Minuten voll gesperrt. Es bildete sich ein Stau. Ein Abschleppdienst holte die beiden schwer ramponierten Unfallfahrzeuge ab. Zur Höhe des Sachschadens machte die Polizei am Dienstag noch keine Angaben.