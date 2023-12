Tiere Tauwetter verschafft Schafen im Weimarer Land einen Ausflug in die Freiheit

Obertrebra Wenn Schnee und Eis schmelzen, hat das zuweilen unvermutete Folgen. Wie in diesem Fall nahe Bad Sulza.

Eine Herde von 20 bis 30 Schafen ist am Mittwochnachmittag nahe Flurstedt ausgebüxt. Wie die Polizei meldete, hatte das Tauwetter die Verankerung des Zaunes gelockert. So hätten die Tiere die Gunst der Stunde für einen Ausflug von dem Gelände genutzt, das zwischen Flurstedt und Obertrebra liege. Beim Eintreffen der Polizei vor der Tankstelle in Obertrebra sei der Verantwortliche für die Schafe schon dabei gewesen, diese wieder einzufangen.

Schlechte Sicht durch Baustelle: Zwei Autos krachen zusammen

Zwei Autos in Apolda sind zwei heftig kollidiert. Die Polizei spricht von wirtschaftlichem Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 16.000 Euro. Der Crash passierte den Angaben zufolge am Mittwoch, gegen 13 Uhr, auf der Kreuzung Lessingstraße mit der Ackerwand. Aus dieser Nebenstraße sei ein Fiat auf die Lessingstraße eingebogen. Der Fiat-Fahrer habe aber wegen eingeschränkter Sicht durch eine Baustelle die Vorfahrt eines Hyundai geschnitten, den eine 40-Jährige gesteuert habe.