Veranstaltungen im Weimarer Land

Weimarer Land Eine Konzert-Absage, Basteln im Museum und Dorfkino im Schloss: Hier sind die Details.

Konzert in Meckfeld kurzfristig abgesagt

Das für Samstag, 9. Dezember, angekündigte Weihnachtskonzert in der frisch sanierten Kirche des Bad Berkaer Ortsteils Meckfeld wurde kurzfristig abgesagt. Wie die Kirchengemeinde mitteilte, ist die Erkrankung von einer der drei Musikerinnen des Leipziger Ensembles Rada Synergica der Grund. Ein Ersatztermin wird nun gesucht.

Basteln im Alten Pfarrhof Hohenfelden

Zum Adventsbasteln lädt das Freilichtmuseum Hohenfelden am Samstag, 9. Dezember, von 13.30 bis 16 Uhr auf das Gelände „Alter Pfarrhof“ mitten im Dorf ein. Große und kleine Besucher können hier unter anderem Wunschzettel, Weihnachtskarten und Baumbehang selbst anfertigen. Wer will, kann bei der Gelegenheit einen Blick in die Ausstellungen „Schafhaltung in Thüringen“ sowie „Alle Jahre wieder“ werfen.

Dorfkino auf dem Tonndorfer Schloss

„Elise und das vergessene Weihnachtsfest“ heißt das Film-Angebot am Samstag, 9. Dezember, ab 15.30 Uhr im Café auf Schloss Tonndorf. Der Eintritt kostet fünf (ermäßigt: drei) Euro.