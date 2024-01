Veranstaltungstipps für das Weimarer Land

„Queen In Love“ erlebt am Samstag in Berlstedt eine neue Auflage.

Weimarer Land Disco im Nordkreis, Knutfeuer in Magdala und Mittagessen gratis in Bad Berka – die Details hier.

„Queen In Love“ kehrt nach Berlstedt zurück

Mit dem Disco-Spektakel „Queen In Love“ will das Uhrenwerk-Team aus Weimar eine Prise Silvester-Partystimmung ins neue Jahr retten: Am Samstag, 6. Januar, um 22 Uhr öffnen sich die Türen des Kulturhauses in Berlstedt (Untertor 49). Gefeiert wird hier unter anderem das 20-jährige Bestehen dieser Party-Reihe. Für die „Main Stage“ im großen Saal wurde mit Kim Noble der DJ-Headliner des Abends für die Sparte House und EDM verpflichtet. Daneben bietet das Uhrenwerk drei weitere Floors in anderen Räumen an: einen für Techno, einen für Party-Klassiker und einen für Hiphop. Zum Rahmenprogramm gehören eine riesige Discokugel, eine noch größere LED-Wand, liebevolle Deko sowie eine „Konfetti-Eskalation“.

Magdalaer Feuerwehr verbrennt die Weihnachtsbäume

Die Freiwillige Feuerwehr in Magdala feiert ihr Neujahrsfest: Am Samstag, 6. Januar, ab 17 Uhr entzünden die Kameraden vor ihrem Gerätehaus (Johannisstr. 19) die Feuerschale und starten den Betrieb an Rost sowie Getränkestand. Als Brennmaterial dienen die Weihnachtsbäume aus der Kleinstadt, welche die Wehr zuvor einsammelt. Wer seinen Baum auf diesem Weg loswerden möchte, wird gebeten, diesen bis 14 Uhr vor der Haus- oder Hoftür abzustellen, natürlich komplett frei von Schmuck, Lametta und sonstiger Deko. Wer diesen Termin nicht halten kann oder den Baum noch etwas länger behalten möchte, kann diesen zum Grünschnittcontainer bringen – jeden Freitag 9.30 bis 13 Uhr auf dem Bauhof-Gelände an der Ottstedter Straße.

Gemeinsam im Warmen Essen und trinken

Auftakt zu einer Winter-Aktion der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde in Bad Berka: „Kommt, es ist bereitet“ startet erstmals am Freitag, 5. Januar, von 11.30 bis 14 Uhr im Begegnungszentrum der Gemeinde (Pfarrgasse 1). Es handelt sich um ein Angebot für ein gemeinsames Mittagessen – nicht nur, aber vor allem für die Bedürftigen oder Einsamen. Das warme Mittagessen ist kostenfrei, eine Spendendose steht natürlich bereit. Dazu gibt es die Möglichkeit, bei Essen und Kaffee miteinander ins Gespräch zu kommen. Die Aktion wird wöchentlich bis 1. März angeboten und durch Geld aus der Aktion „#Wärmewinter“ der Diakonie Mitteldeutschland ermöglicht.