Weihnachtliche Wichtelburg in Bad Sulza: Sterne basteln und Cocktails schlürfen

Bad Sulza. Die Interessengemeinschaft Bad Sulza bereichert am Samstag, 16. Dezember, den örtlichen Weihnachtsmarkt um eine eigene Wichtelburg.

Die Interessengemeinschaft Bad Sulza wird am Samstag, 16. Dezember, zum Weihnachtsmarkt in Bad Sulza eine eigene Veranstaltung in der Waidstraße organisieren. Und zwar ab 15 Uhr.

Das teilen Sylvia und Michael Frey unserer Zeitung mit. Dieses Angebot sei speziell auch für Kinder gut geeignet. So heißt es im Schreiben: „Wir sind die Weihnachtswichtelburg und am 16. Dezember werden viele Weihnachtswichtel und ein Christkind in der Waidstraße für Aufregung sorgen. Wir basteln im Obergeschoss kostenfrei Weihnachtssterne und gegen einen kleinen Obolus machen wir kleine Geschenke mit Kerzentattoos.“

Zudem wird noch mitgeteilt, dass es im Keller Geschichten rund um Weihnachten geben wird und natürlich gibt es auch was Leckeres. Diesmal werden es Weihnachtscocktails mit Nutella (für Kleine und auch für große, dann mit „Schuss“) sein; zudem sind Hot Aperol und was Deftiges dazu eingeplant. Möglicherweise Pizzawaffeln oder Kartoffelpuffer zum selbst belegen. Zur Veranstaltung sind Gäste herzlich willkommen.

Weihnachts-Wichtelburg in der Waidstraße, Bad Sulza: 16. Dezember, ab 15 Uhr. Es gibt Möglichkeiten zur kreativen Betätigung und zum Schlemmen