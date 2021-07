Weimar erinnert an Martin Gauger

Weimar. An der Kirchenjuristen Martin Gauger, der vor 80 Jahren von den Nazis ermordet wurde, erinnert Weimar ab Samstag mit einer Ausstellung in der Herderkirche.

Mit der Eröffnung der Ausstellung „Seine Kirche aber schwieg“ am Samstag, 10. Juli, um 18 Uhr in der Herderkirche beginnt in Weimar das Gedenken an den evangelischen Kirchenjuristen Martin Gauger, den die Nationalsozialisten vor 80 Jahren, am 15. Juli 1941, ermordeten.

Gauger war einer der wenigen deutschen Justizbeamten, die den Treueeid auf Adolf Hitler verweigerten. Die Ausstellung kann bis 31. Juli zwischen 10 und 18 Uhr besichtigt werden.