Weimar erzielt erneut großes Plus an Solaranlagen

Weimar. Der Zuwachs an Solaranlagen in Weimar liegt laut einem Vergleichsportal über dem bundesdeutschen Durchschnitt.

Insgesamt 123 Solaranlagen sind im vergangenen Jahr in Weimar neu installiert worden. Dies entspreche einem Zuwachs von 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit liege das Wachstum in Weimar über dem Durchschnitt aller deutschen Städte. Dieser betrage 16 Prozent.

Das gehe aus den offiziellen Photovoltaik-Ausbauzahlen der Bundesnetzagentur für das Jahr 2022 hervor, die das Solaranlagen-Vergleichsportal „Selfmade Energy“ eigenen Angaben zufolge für 2050 Städte ausgewertet hat. Auch thüringenweit liegt Weimar in der Auswertung über dem Durchschnitt: Im Freistaat habe es bei Photovoltaik-Anlagen ein Plus von 17,1 Prozent gegeben, teilte das Vergleichsportal unserer Zeitung mit.

Weimar hat den Informationen zufolge im zweiten Jahr in Folge ein Wachstum von 18,2 Prozent erzielt. Dabei unterscheiden sich die absoluten Zahlen trotz der sehr unterschiedlichen Größe der Städte nicht so sehr von jenen in Jena. Dort hat das Vergleichsportal 946 Anlagen ermittelt – zuletzt mit einem Plus von 19,3 Prozent. Erfurt hingegen habe in den vergangenen fünf Jahren beim Vergleich der drei Städte die Nase vorn behalten und verfüge über 2290 Solaranlagen.

In der Auswertung gibt „Selfmade“ an, dass die zuletzt erzielte Steigerung von 18,2 Prozent in Weimar die größte seit 2018 gewesen sei. In Weimar habe es seinerzeit 476 Solaranlagen gegeben, im Jahr darauf 508, 2020 dann 570 und 2021 insgesamt 674. Aktuell seien auf den Dächern der Stadt 797 Solaranlagen installiert.

Bei der Analyse im Marktstammdatenregister habe „Selfmade“ ausschließlich Solar-Anlagen auf Dächern von Gebäuden sowie Freiflächenanlagen berücksichtigt, die aktuell in Betrieb sind. Sehr kleine Energieerzeuger – beispielsweise auf Balkonen oder Wohnwagen mit einer Spitzenleistung unter 1000 Watt – sowie inaktive Anlagen seien nicht enthalten.