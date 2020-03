Stadtverein startet lokalen Lieferservice in Weimar

Weimar. Die Grundidee war ein gemeinsamer Internetauftritt von Weimarer Geschäften und Gastronomen, der aufgebaut werden sollte. Sie entstand schon lange vor Corona bei einem Workshop des Innenstadtvereins. Kurz, nachdem die meisten von ihnen in der Vorwoche schließen mussten, ist daraus in Windeseile ein zentraler lokaler Lieferservice geworden. Er ist am Donnerstag an den Start gegangen.•„Alle aktuellen Infos im Corona-Liveblog

Schon jetzt wüssten viele Händler nicht mehr, wie sie die Kosten decken können, erläuterte Silvia Kämpfer vom Vereinsvorstand, bei der die Fäden für den Service zusammenlaufen. Die Mieten müssen weiter bezahlt werden, sofern der Vermieter nicht auf einen Teil davon verzichtet oder wenigstens stundet. Je nach Sortiment ist bereits die Sommerware im Laden und musste bezahlt werden, ohne dass ein Kunde das Geschäft betreten darf.

Vor diesem Hintergrund suchen die Betreiber natürlich Wege, um ihre Kunden dennoch zu erreichen. Allerdings verursachen eigene Lieferdienste, die viele der Geschäfte dazu hätten aufbauen müssen, zusätzliche Kosten. Die zentrale Aktion "shop local" (kauf lokal) bündelt das nun.

Der Lieferservice hat auch für die Kunden mindestens zwei Vorteile: Sie können weiter bei ihren favorisierten Anbietern einkaufen, müssen dafür aber nicht in die Stadt fahren, sondern sich bequem zu Hause im Internet das Angebot ansehen, auswählen und sich am nächsten Tag damit beliefern lassen. Das vermeidet unnötige Kontakte.

Die Bandbreite des Angebots ist jetzt bereits groß und wächst jeden Tag. Schon vor dem Start waren 54 Läden -- mit und ohne eigene Webseite -- gelistet, Donnerstag bereits 67. Weit mehr dürften es in Kürze werden, weil der Innenstadtverein potenzielle Mitstreiter angemailt und zum Mitmachen aufgerufen hat. Daher soll auch die Webseite neu aufgebaut werden: Statt jetzt nach Abc der Ladennamen dann nach Branchen, damit die Kunden gezielter suchen können. Blumen, Textilien und Schmuck gehören ebenso zur Palette wie Bücher, Bekleidung, Kuchen, Eis und Torten oder Elektroartikel und Fahrräder. Bei besonderem Beratungsbedarf gibt es sogar das Angebot, die Waren per Skype und ähnliche Dienste in bewegten Bildern anzusehen oder beispielsweise so herauszufinden, ob die favorisierten Kinderschuhe die richtige Größe haben, indem der Verkäufer einen Messdienst anbietet.

Mitglieder des Innenstadtvereins machen ebenso mit wie Händler und Gastronomen, die ihm (noch) nicht angehören. Das System funktioniert einfach: Die Kunden suchen sich die Ware über die zentrale Internetseite direkt beim Anbieter aus. Diese melden dem Innenstadtverein bis 17 Uhr, was am nächsten Tag wohin geliefert werden soll. Silvia Kämpfer erstellt daraus einen Tourenplan, sodass die Kunden in sinnvoller Reihenfolge angefahren werden können. Das übernehmen mit dem Fahrrad Felix Giehne (Felix Brotland) und Felix Bieber (Bieber-Eis) sowie bei größeren Stücken oder weiteren Strecken Silvia Kämpfer mit dem Auto. Eine Ausnahme bildet die Gastronomie: Hier kann nur über die zentrale Webseite ein Auftrag ausgelöst werden. Er verinbart dann mit den Kunden Lieferservice oder Selbstabholung.

Die Bezahlung müssen die Anbieter selbst abwickeln, etwa per Paypal, Sofortüberweisung, Rechnung oder Kreditkarte. Der Innenstadtverein bemüht sich aber um ein mobiles EC-Gerät. Mitglieder erhalten den Lieferservice kostenlos. Nicht-Mitglieder bezahlen pro Lieferung 2,50 Euro. Die Fahrten notiert und am Ende des Monats in Rechnung gestellt.

Die Händler hoffen, mit dem Angebot die Durststrecke zu überstehen, damit Weimars auch von Auswärtigen oft bestaunte Ladenvielfalt nach der Krise so groß bleibt, wie sie es vorher gewesen ist.

www.innenstadt-weimar.de