Ein gemeinsames Stiefelputzen zum Nikolaus gibt es in Legefeld in diesem Jahr nicht.

Wettbewerb zu Nikolaus in Legefeld

Wegen der Corona-Pandemie fällt das gemeinsame Stiefelputzen für den Nikolaus in Legefeld zwar aus. Ortsteilbürgermeisterin Petra Seidel und der Ortsverein rufen stattdessen zu einem Wettbewerb auf: Die Kinder putzen ihre Stiefel zu Hause und senden Fotos davon an buergermeister@legefeld-online.de. Außerdem weist Petra Seidel noch einmal darauf hin, dass am Mittwoch das Voting für den Malwettbewerb zum Martinsumzug gestartet ist. Unter www.legefeld-online.de können Interessierte mitentscheiden, wer die Preise gewinnt.