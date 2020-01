Wünsche stiegen in die Luft

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wünsche stiegen in die Luft

Das Weimarer Kursana-Domizil in der Streichhanstraße gehörte zu den ersten in der Stadt, die 2020 zum Neujahrsempfang eingeladen haben. Bewohner, deren Angehörige sowie Mitarbeiter und Nachbarn des Hauses wünschten einander am vergangenen Freitag Glück und Gesundheit für 2020.

Da das Treffen vor dem Haus stattfand, wurde eine Feuerschale angezündet. Rund um die Flammen machten es sich alle bequem. Interimsdirektor Mike Hahn und Pflegedienstleiterin Frances Böttcher begrüßten die Gäste und Bewohner mit einem Glas Sekt. Das Küchenpersonal verköstigte die Besucher mit Glühwein, Punsch und Bratwurst vom Rost. Für die musikalische „Verköstigung“ sorgte das Duo „Liedfaß“ mit Zerrwanst, Geige und Mundharmonika. Zu dessen Darbietung wurde mitgesungen und geschunkelt. Alle Anwesenden konnten zudem ihre Wünsche für 2020 auf Zettel notieren und sie mit Heliumballons in die Luft steigen lassen.