Landkreis. In Wohlsborn und Mönchenholzhausen machen Teams des ITM Suhl in dieser Woche noch Station.

Zwei Stationen für Blutspender

Zwei Termine im Weimarer Land bietet der mobile Blutspendedienst des Instituts für Transfusionsmedizin Suhl in dieser Woche noch an – es sind die letzten für den Monat. Am Donnerstag, 16. Januar, machen die Mitarbeiter von 17 bis 19.30 Uhr Station im Wohlsborner Bürgerhaus (Hauptstr. 10). Am Freitag, 17. Januar, beziehen sie ebenfalls von 17 bis 19.30 Uhr Quartier im Feuerwehrhaus von Mönchenholzhausen (Am Dorfteich). Spendenwillige sind wie immer aufgerufen, zu diesen Zeiten zu erscheinen und sich einen halben Liter des wertvollen Lebenssaftes abnehmen zu lassen. Ein kleiner Imbiss gehört wie immer dazu.