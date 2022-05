Vor WM-Spiel gegen Deutschland: Slowakische Auswahl gewinnt

Helsinki. Deutschlands zweiter Gruppengegner Slowakei ist mit einem Sieg in die Eishockey-Weltmeisterschaft in Finnland gestartet. Der Olympia-Dritte gewann in Helsinki mit 4:2 (1:0, 2:2, 1:0) gegen Außenseiter Frankreich.

Eine 2:0-Führung der Slowaken glichen die Franzosen im zweiten Drittel dank der Tore von Anthony Rech von den Grizzlys Wolfsburg und Jordann Perret aus. Samuel Takac schoss die Slowaken in der 39. Minute zum Auftaktsieg. Wenige Sekunden vor dem Ende erzielte Doppeltorschütze Pavol Regenda ins verwaiste französische Tor den Endstand.

Die Franzosen nehmen wie Österreich nur am Turnier teil, weil Russland und Belarus als Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine ausgeschlossen wurden.

Die Auswahl von Bundestrainer Toni Söderholm trifft am Samstag (19.20 Uhr/Slowakei) und damit 24 Stunden nach dem WM-Auftakt gegen Kanada auf die Slowakei. Bei den Olympischen Spielen hatte das Team des Deutschen Eishockey-Bundes 0:4 gegen die Slowaken verloren und damit das Viertelfinale verpasst. Frankreich ist am Montag deutscher Gruppengegner.

