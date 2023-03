Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sieht nach der Pleite der Silicon Valley Bank in den USA keinen Grund zu "großen Sorgen" in Deutschland. Er verwies in Berlin auf Lehren aus der Finanzkrise von 2008/2009.

Berlin. Die Schweizer Großbank UBS übernimmt die angeschlagene Credit Suisse. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur neuen Mega-Bank.

Unter Hochdruck hat am Wochenende die angeschlagene zweitgrößte Schweizer Bank Credit Suisse mit dem Lokalrivalen UBS über eine Übernahme verhandelt. Das Ergebnis: Die Schweizer Großbank UBS übernimmt die angeschlagene Credit Suisse. Das gaben der Schweizer Bundesrat sowie Vertreter der beiden Institute und der Aufsichtsbehörden am Sonntagabend an einer Medienkonferenz bekannt. Die beiden Banken waren von der Politik und den Aufsichtsbehörden zum Zusammenschluss gedrängt worden.

Die Übernahme der zweitgrößten Schweizer Bank Credit Suisse ist die bedeutendste Bankenfusion in Europa seit der Finanzkrise vor 15 Jahren. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Wie viel zahlt die UBS für die Credit Suisse?

Bis Sonntagnachmittag wurde verhandelt. Laut Medienangaben hat die UBS eine Milliarde US-Dollar für die Credit Suisse geboten. Dafür planten die Schweizer Behörden die Gesetze so zu ändern, dass eine Abstimmung der Aktionäre für die Transaktion umgangen werden könne.

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) unterstützt die Übernahme mit einer Liquiditätshilfe von 100 Milliarden Franken (rund 101 Mrd Euro) an beide Banken.

Was bedeuet die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS?

Treibende Kraft hinter einer Übernahme sind die Aufsichtsbehörden. Sie befürchteten, dass ein möglicher Zusammenbruch der Credit Suisse nach dem Kollaps der Silicon Valley Bank die ohnehin angespannte Lage in der Bankenbranche zusätzlich verschlimmern und so das internationale Finanzsystem erschüttern könnte. Voraussetzung für eine Übernahme sollen staatliche Sicherheiten sein.

Für die Notenbank, Finanzaufsicht und Regierung geht es auch darum, eine allgemeine Bankenkrise zu verhindern. Die UBS und die Credit Suisse gehören zu den 30 Banken weltweit, die als „too big to fail“ - „zu groß, um zu scheitern“ - eingestuft werden, da ihre Insolvenz eine verheerende Auswirkung auf die Gesamtwirtschaft haben würde.

Warum geriet die Credit Suisse in Schieflage?

Vor allem schlechtes Risikomanagement und fehlendes Vertrauen bei den Anlegern haben der Credit Suisse zuletzt stark zugesetzt. Dazu kam die Schockwelle, die nach dem Kollaps der kalifornischen Silicon Valley Bank durch die Finanzmärkte ging. Die stolze Credit Suisse, deren Geschichte bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht, begann zu taumeln; der Aktienkurs war auf ein Rekordtief gefallen, nachdem der größte Investor der Bank die Bereitstellung von weiterem Kapital ausgeschlossen hatte und das Institut weiter mit Geldabflüssen zu kämpfen hatte.

Was bedeutet die Übernahme für den Bankensektor?

Die Credit Suisse hat rund 50.000 Mitarbeiter und deckt das ganze Spektrum ab: Einlagen- und Kreditgeschäft, Investmentbank, Fondsgeschäfte und Vermögensverwaltung. Ende 2022 verwaltete sie fast 1,3 Billionen Franken (umgerechnet 1,32 Billionen Euro) Vermögen. Sie ist neben der UBS die zweitgrößte Bank der Schweiz und auch international groß im Geschäft.

Mit einer Bilanzsumme von rund 531 Milliarden Franken (541 Mrd Euro) Ende 2022 ist sie aber deutlich kleiner als die UBS mit 1,1 Billionen Dollar (gut 1,0 Billionen Euro). Trotzdem: Der Kauf der Credit Suisse durch die UBS wäre der bedeutendste Bankenzusammenschluss in Europa seit der Finanzkrise. Es entstünde ein Riese -„too big to fail“. Die Risiken, wenn diese Mega-Bank in Schieflage geraten könnte, wären immens.