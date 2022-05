Zahl der Corona-Intensivpatienten ist erstmals seit Monaten dreistellig. WHO meldet zwei Millionen Corona-Tote in Europa. Mehr im Blog.

Die Zahl der Corona-Intensivpatienten ist erstmals seit Monaten dreistellig

Die Kommunen rufen Bund und Länder dazu auf, Vorbereitungen für eine neue Corona-Welle zu treffen

Verkehrsminister Volker Wissing plädiert für ein Ende der Maskenpflicht im Nah- und Fernverkehr

Die WHO meldet zwei Millionen bestätigte Corona-Tote in Europa

Die G7-Staaten sagen die Ausweitung der Produktion und Verteilung von Corona-Vakzinen zu

Die G7-Staaten sagen die Ausweitung der Produktion und Verteilung von Corona-Vakzinen zu Das RKI meldet ein rückläufiges Corona-Infektionsgeschehen, aber eine Zunahme von Influenza-Fällen

Berlin. Am Freitagmorgen hat das Robert Koch-Institut (RKI) eine bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz von 485,7 gemeldet. Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus – wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 68.999 Corona-Neuinfektionen.

Trotz der aktuell sinkenden Zahlen, haben die Kommunen Bund und Länder dazu aufgerufen, Vorbereitungen für eine neue Corona-Welle zu treffen. "Die Impfmöglichkeiten müssten aufrechterhalten werden", sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, unserer Redaktion. "Gute Vorbereitung ist immer besser, als wenn man plötzlich in eine akute Krisensituation kommt und dann im Schnellverfahren Rechtsgrundlagen schaffen muss."







Corona-News von Freitag, 13. Mai: Städte- und Gemeindebund fordert Vorbereitungen auf neue Corona-Welle

21.57 Uhr: Die Kommunen haben Bund und Länder dazu aufgerufen, Vorbereitungen für eine neue Corona-Welle zu treffen. "Die Impfmöglichkeiten müssten aufrechterhalten werden", sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, unserer Redaktion. Zwar sei es nicht sinnvoll, in großem Umfang weitgehend leerstehende Impfzentren zu betreiben. "Aber die Planung, wann man unter welchen Umständen erneut zusätzliche Impfmöglichkeiten schaffen muss, sind jetzt notwendig." Spätestens im September werde es voraussichtlich einen neuen Impfstoff geben, der an die Omikron-Variante angepasst sei.

Skeptisch äußerte sich Landsberg über eine Abschaffung der Maskenpflicht in Bus und Bahn. Es sei nachvollziehbar sei, dass der Zwang zum Maskentragen jetzt hinterfragt werde. "Viele Menschen haben sich aber zwischenzeitlich an das Tragen von Masken gewöhnt, jedenfalls dann, wenn viele Personen auf engem Raum zusammenkommen", sagte er. "Diese Vorsichtsmaßnahmen werden wir im Herbst voraussichtlich verstärken müssen, zumal der damit verbundene Schutz nicht nur gegen eine Corona-Ansteckung, sondern auch gegen Grippeviren wirksam ist."

Zugleich forderte Landsberg eine Diskussion, "ob die jetzt reduzierten Möglichkeiten des Infektionsschutzgesetzes tatsächlich ausreichen". Der Hauptgeschäftsführer betonte: "Gute Vorbereitung ist immer besser, als wenn man plötzlich in eine akute Krisensituation kommt und dann im Schnellverfahren Rechtsgrundlagen schaffen muss. Wichtig wäre insbesondere, die möglichen Maßnahmen bundesweit abzustimmen, um Flickenteppiche, die für die Bürgerinnen und Bürger oftmals nicht nachvollziehbar sind, zu vermeiden."

Außenminister räumen fortbestehende „Lücken“ im Kampf gegen die Pandemie ein

20.10 Uhr: Im Kampf gegen die Corona-Pandemie will die G7-Gruppe führender Industriestaaten die Produktion und die Verteilung von Impfstoffen weiter ausweiten. Es sei bereits viel erreicht worden "durch unsere Bemühungen, die Corona-Pandemie 2022 zu beenden", hoben die G7-Außenminister nach ihren Beratungen am Freitag im schleswig-holsteinischen Wangels in einer gemeinsamen Erklärung hervor. Dennoch gebe es weiterhin "bedeutende Lücken bei der globalen Reaktion auf die gegenwärtige Gesundheitskrise".

Die G7-Staaten wollen daher nach eigenen Angaben ihre Bemühungen um eine „gerechte und schnelle globale Verteilung“ sicherer und wirksamer Corona-Impfstoffe weiter beschleunigen. Dazu solle das internationale ACT-A-Programm für die Entwicklung, Herstellung, Beschaffung und Verteilung von Impfstoffen, Medikamenten, Tests und Schutzausrüstung gegen das Coronavirus „mit allen Mitteln“ unterstützt werden.

In der Erklärung hieß es, die G7-Staaten hätten die von der Weltgesundheitsorganisation angeführte Initiative bereits mit 18,33 Milliarden Dollar (17,60 Milliarden Euro) unterstützt, davon 12,36 Milliarden Dollar für die Corona-Impfinitiative Covax. Außerdem hätten sie bedürftigen Ländern 1,18 Milliarden Corona-Impfdosen bereitgestellt und seien zu weiteren Spenden bereit.

Die Außenminister der G7-Staaten wollen die Produktion und die Verteilung von Impfstoffen weiter ausweiten.

Gewerkschaft fordert einheitliches Ende der Maskenpflicht im Flugzeug in der EU

16.09 Uhr: Vor dem Ende der grundsätzlichen Maskenpflicht im Flugzeug in der EU hat die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) eine rasche einheitliche Umsetzung gefordert. Das Auslaufen der Maskenpflicht im Luftverkehr sei nur "eine Frage der Zeit" gewesen, erklärte der Präsident der Gewerkschaft, Stefan Herth, am Freitag. "Wir erwarten von der Bundesregierung, dass Deutschland hier schnellstmöglich entsprechende Regelungen erlässt, so dass kein europäischer Flickenteppich entsteht."

Die EU hatte kürzlich ihre Empfehlungen zu Corona-Regeln für Fluggäste gelockert. Ab Montag müsse das Tragen einer Maske im Flugzeug und in Flughäfen keine Pflicht mehr sein, werde aber weiter empfohlen, teilten die Europäische Flugsicherheitsbehörde EASA und die EU-Gesundheitsbehörde ECDC mit.

Corona-Aufholprogramm für Kinder soll weitergehen

14.40 Uhr: Ein Bundesprogramm zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen nach der Corona-Pandemie soll nach Ansicht der Länder über das Jahr 2022 hinaus fortgesetzt werden. Auf diese Forderung hätten sich die Jugend- und Familienminister auf Initiative Niedersachsens verständigt, teilte das Sozialministerium in Hannover am Freitag mit.

Bei der Planung des Programms "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" im vergangenen Jahr habe man noch die Hoffnung gehabt, die Pandemie zeitnah in den Griff zu bekommen. In vielen Bereichen hätten Kinder, Jugendliche und ihre Familien aber noch keine Möglichkeit gehabt, von den Maßnahmen zu profitieren, sagte Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD).

Tausende Verstöße gegen einrichtungsbezogene Impfpflicht in Sachsen

13.58 Uhr: In Sachsen wurden bislang mehr als 23.000 Verstöße gegen die einrichtungsbezogene Corona-Impfpflicht erfasst. Insgesamt seien bis Ende April von betroffenen Einrichtungen und Unternehmen 23.625 Personen gemeldet worden, die keine oder keine vollständigen Impfnachweise vorgelegt hätten, teilte das Sozialministerium am Freitag in Dresden mit. Insgesamt 12.780 von ihnen seien bislang durch die Gesundheitsämter zum Vorlegen der Nachweise aufgefordert worden.

Bislang hätten zwölf der 13 sächsischen Gesundheitsämter erste Auswertungen übermittelt, hieß es. Keines der Gesundheitsämter habe bisher ein Betretungs- oder ein Tätigkeitsverbot gegen Betroffene ausgesprochen. Auch Bußgelder seien bisher nicht verhängt worden. Die meisten Verstöße, fast 4.900, wurden den Angaben zufolge aus Dresden gemeldet. Danach folgen der Landkreis Bautzen mit knapp 3.500 sowie die Städte Chemnitz mit gut 3.000 und Leipzig mit gut 2.500 Fällen.

Zahl der Covid-19-Intensivpatienten erstmals seit Monaten dreistellig

13.52 Uhr: Die Zahl der Schwerkranken, die auf Intensivstationen in Deutschland mit Covid-19 behandelt werden, ist auf unter 1000 gesunken. Der Stand war im Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) und des Robert Koch-Instituts (RKI) am Freitag mit genau 979 angegeben. So niedrig war diese Patientenzahl demnach seit Ende August des Vorjahres nicht mehr. Im Dezember 2021 waren noch knapp 4900 schwer erkrankte Covid-19-Fälle zeitgleich behandelt worden, danach sanken die Werte mit zwischenzeitlichen Plateauphasen ab.

Der wissenschaftliche Leiter des Divi-Intensivregisters, Christian Karagiannidis, erklärte auf Anfrage, dass er mit einem weiteren Rückgang rechne. Es sei an der Zeit, sich zu erholen und Resilienz auszubilden. "Wir brauchen Kraft für Herbst und Winter" - es gelte, sich jetzt optimal vorzubereiten für den dann wieder steigenden Infektionsdruck. "Dazu gehört auch dass wir Extrempositionen verlassen und uns wieder mehr die Hand reichen sollten."

Eine Intensivpflegerin versorgt einen Corona-Patienten. Foto: Boris Roessler/dpa

Südkorea bietet Nordkorea Lieferung von Corona-Impfstoffen an

11.33 Uhr: Südkorea will dem abgeschotteten Nachbarn Nordkorea bei den Bemühungen helfen, den ersten offiziellen Corona-Ausbruch in den Griff zu bekommen. Präsident Yoon Suk Yeol biete Nordkorea an, Corona-Impfstoffe und andere medizinische Versorgungsgüter zu liefern, teilte das Präsidialamt in Seoul am Freitag mit. Ein Sprecher Yoons äußerte seine Hoffnung, über Details der Hilfe mit Nordkorea sprechen zu können. Die Zahl der Corona-Verdachtsfälle in Nordkorea scheint sich demnach wegen eines massiven Ausbruchs explosionsartig zu erhöhen.

Zunächst war unklar, ob Nordkorea um Hilfe gebeten hat und ob beide Länder deswegen schon Kontakt aufgenommen haben. Die Situation auf der koreanischen Halbinsel ist derzeit nach einer Reihe von Tests mit ballistischen Raketen durch Nordkorea angespannt.

Nordkorea meldet ersten Covid-19-Todesfall

5.08 Uhr: Nordkorea hat einen ersten Todesfall im Land nach einer Infektion mit dem Coronavirus gemeldet. Seit Ende April seien sechs Menschen mit Fieber gestorben, das sich aus noch ungeklärter Ursache explosionsartig im ganzen Land ausgebreitet habe, berichteten die Staatsmedien am Freitag. Bei einem der Opfer sei die Omikron-Subvariante BA.2 nachgewiesen worden. Erst am Vortag hatte das abgeschottete und autoritär regierte Land zum ersten Mal offiziell seit dem Beginn der Corona-Pandemie vor mehr als zwei Jahren Infektionen mit dem Krankheitserreger bestätigt. Die unbestimmte Zahl von Fällen trat demnach in Pjöngjang auf.

Mehr als 350.000 Menschen entwickelten den Berichten zufolge innerhalb kurzer Zeit das Fieber unbekannten Ursprungs. Bei über 162.000 von ihnen sei es wieder vollständig abgeklungen. Es würden aber noch fast 188.000 in Quarantäne befindliche Patienten behandelt. Unklar blieb zunächst, wie viele sich tatsächlich mit dem Coronavirus infiziert haben.

Die Zahlen deuteten nach Meinung von Beobachtern das potenzielle Ausmaß des Corona-Ausbruchs in dem Land an. Experten hatten schon länger gewarnt, Nordkorea könne wegen seines unzureichenden Gesundheitssystems nur schwer mit einem größeren Ausbruch fertig werden. Nordkorea selbst sprach vom "ernsthaftesten Notfall des Staats".

Mehr dazu: Corona-Ausbruch in Nordkorea – ein Land vor der Katastrophe

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un trägt während eines Treffens zum ersten Corona-Fall im Land einen Mund-Nasen-Schutz. Foto: dpa

Grünen-Experte gegen Ende der Maskenpflicht in Verkehrsmitteln

0.16 Uhr: Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) bekommt für seinen Vorstoß für ein Ende der Corona-Maskenpflicht in Bussen, Bahnen und Flugzeugen Widerspruch vom grünen Koalitionspartner. "Es wäre unvernünftig, die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln schon jetzt aufzuheben", sagte Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen der Deutschen Presse-Agentur. "Wir brauchen Schutzmasken in Bahn und Bus für einen sicheren Sommer." Dahmen verwies auch auf das Gedränge in vielen Fahrzeugen. "Die Pandemie mag manchem aus dem Sinn sein, sie ist aber nicht aus unserem Leben verschwunden."

In Bezug auf die am Montag gelockerten Empfehlungen für den Luftverkehr sagte Dahmen, einen Widerspruch zwischen europäischen und nationalen Vorgaben könne er nicht erkennen. "Die europäischen Empfehlungen schließen eine nationale Maskenpflicht ausdrücklich mit ein." Die derzeitige Pandemie-Lage gebe keinen Anlass für vorzeitige Änderungen des Infektionsschutzgesetzes.

Kassenärzte-Chef: Corona-Pandemie ist für die meisten vorbei

0.10 Uhr: Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, hält die Corona-Pandemie für überwunden. "Das Robert-Koch-Institut zählt offiziell 25 Millionen Genesene, tatsächlich dürften es zwei- bis dreimal so viele sein", sagte Gassen der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag). "Damit haben wir eine hohe Immunität in der Bevölkerung. Für die meisten Bürger ist die Pandemie damit vorbei", unterstrich der Mediziner.

Bundesweit seien auf den Intensivstationen nur noch rund tausend Corona-Patienten, unter ihnen knapp 400 mit Beatmung. Damit liege nur noch in jeder fünften Klinik ein beatmeter Patient, sagte der KBV-Chef. Gassen und KBV-Vizechef Stephan Hofmeister forderten ein Ende der Maskenpflicht, die aktuell noch in Bussen, Bahnen und Flugzeugen gilt. "Wir sollten es den Menschen überlassen, ob sie Masken tragen", sagte Hofmeister.

Zudem forderte Gassen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ein Corona-Konzept für den Herbst. "Statt die Bevölkerung zu verunsichern, sollte der Minister jetzt zügig die Maßnahmen der vergangenen zwei Jahre unabhängig evaluieren lassen und ein Impfkonzept für den Herbst vorbereiten", sagte Gassen der Zeitung. Wenn es im Herbst einen an Omikron angepassten Impfstoff gebe, müsse der Staat den Praxen davon ausreichend zur Verfügung stellen.

Corona-News von Donnerstag, 12. Mai: RKI meldet sinkendes Corona-Infektionsgeschehen, aber mehr Influenza-Fälle

19.10 Uhr: Zeitgleich zum rückläufigen Corona-Infektionsgeschehen sieht das Robert Koch-Institut eine Zunahme von Influenza-Infektionen. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sank in der vergangenen Woche im Vergleich zur Vorwoche weiter deutlich, nämlich um 21 Prozent, wie aus dem RKI-Wochenbericht vom Donnerstagabend hervorgeht. Viele Hospitalisierungsindikatoren und auch die Zahl der Todesfälle haben demnach zuletzt weiter abgenommen. Mit knapp einer halben Million in der letzten Woche an das RKI übermittelten Covid-19-Fällen bleibe der Infektionsdruck aber noch immer hoch.

Zugleich zeige sich neben dem noch anhaltenden Covid-19-Geschehen insbesondere bei Kindern in der Altersgruppe zwischen fünf und 14 Jahren eine deutliche Zunahme von Influenza-Infektionen, schreiben die Experten. "Bei Symptomen einer neu auftretenden Atemwegserkrankung (Schnupfen, Halsschmerzen, Husten) unabhängig vom Impfstatus und Erregernachweis empfehlen wir: Kontakte meiden, um Infektionen nicht zu verbreiten und Risikogruppen zu schützen", heißt es dazu bei Twitter.

Die Gefährdung durch Covid-19 für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland schätzt das RKI noch als "hoch" ein. Vergangene Woche hatte das Institut seine Risikobewertung der aktuellen Corona-Lage in Deutschland um eine Stufe von "sehr hoch" gesenkt. "Die Impfung hat aufgrund ihrer hohen Schutzwirkung vor einem schweren Verlauf auch bei Erkrankungen durch die Omikron-Variante nicht an Bedeutung verloren", bekräftigt das RKI erneut.

Ein Corona-Schnelltest wird in einer Teststation aufbereitet. Foto: dpa

Biontech-Gründer bekommen Ehrendoktorwürde der Uni Marburg

17.49 Uhr: Das Ärzte-Ehepaar Özlem Türeci und Uğur Şahin vom Mainzer Unternehmen Biontech hat die Ehrendoktorwürde der Philipps-Universität in Marburg bekommen. Bei einem Empfang im dortigen Rathaus trug es sich ins Goldene Buch ein, wie die Unistadt am Donnerstag mitteilte. "Von Mainz nach Marburg, und von Marburg in die Welt..." laute der Eintrag in Anspielung auf die Produktionsstätte von Biontech in der hessischen Kommune. Türeci und Şahin hätten "mit dem ersten weltweit zugelassenen Corona-Impfstoff Wissenschaftsgeschichte geschrieben", wie die Stadt Marburg mitteilte.

Der Marburger Oberbürgermeister Thomas Spies (SPD), selbst Mediziner, betonte laut Mitteilung mit Blick auf die beiden Gründer von Biontech: "Ihr unermüdlicher, jahrzehntelanger Einsatz für eine Idee, die noch vor nicht allzu langer Zeit als Vision gehandelt wurde, hat dazu beigetragen, viele Menschenleben zu retten - und das immense Potenzial Ihrer Entwicklung stimmt sehr hoffnungsvoll."

Ugur Sahin und seine Frau Özlem Türeci, die Gründer des Mainzer Corona-Impfstoff-Entwicklers Biontech. Foto: dpa

Zwei Millionen bestätigte Covid-19-Todesfälle in WHO-Region Europa

17.12 Uhr: In den 53 Ländern der WHO-Region Europa sind mittlerweile mehr als zwei Millionen Menschen nachweislich im Zuge einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Obwohl diese Zahl verheerend sei, stelle sie nur einen Bruchteil der gesamten Todesfälle dar, die direkt oder indirekt mit Covid-19 in Verbindung stünden, teilte das europäische Regionalbüro der Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Donnerstag in Kopenhagen mit. Auch wenn die Fallzahlen rückläufig seien, blieben sie viel zu hoch. Sars-CoV-2 bleibe "ein Killervirus", vor allem für Ungeimpfte und Anfällige. Es brauche jetzt und langfristig entscheidende Schritte an verschiedenen Fronten.

Die WHO fasst die Region Europa weiter als etwa die Europäische Union. Zu ihr zählen neben der EU auch viele weiter östlich gelegene Staaten, darunter die Türkei, Russland und die Ukraine.

Corona-Videogipfel: Neue Milliarden-Zusagen im Kampf gegen Corona

16.36 Uhr: Im Kampf gegen die Corona-Pandemie sind nach Angaben des Weißen Hauses neue finanzielle Zusagen in Milliardenhöhe zusammengekommen. Anlässlich eines internationalen Corona-Videogipfels seien von verschiedenen Ländern, Nichtregierungsorganisation und privaten Geldgebern Zusagen in Höhe von drei Milliarden US-Dollar (rund 2,9 Milliarden Euro) gemacht worden, hieß es am Donnerstag in Washington. Dabei handele sich um Summen, die zuvor noch nicht bekanntgegeben worden seien und die über die bisherigen Zusagen für 2022 hinausgingen.

Rund 962 Millionen US-Dollar (923 Millionen Euro) seien für einen neuen Fonds für Pandemievorsorge und globale Gesundheitssicherheit der Weltbank bestimmt, so das Weiße Haus. Mit dem Corona-Gipfel will US-Präsident Joe Biden dem Kampf gegen das Virus zu neuem Schub verhelfen. Neben den USA sind Deutschland und andere Staaten Ko-Vorsitzende bei dem Online-Treffen. Bereits im vergangenen Jahr gab es einen ersten Gipfel dieser Art.

Gerüchte über Corona-Lockdown lösen in Peking Ansturm auf Supermärkte aus

15.57 Uhr: Gerüchte über einen Corona-Lockdown in Peking haben in der chinesischen Hauptstadt einen Ansturm auf Supermärkte ausgelöst. In zahlreichen Geschäften bildeten sich am Donnerstag lange Warteschlangen, Kunden trugen Einkaufskörbe voller Gemüse, andere Säcke mit Reis. Die Behörden kündigten zwar keinen Lockdown an, bestätigten aber den Start von drei weiteren Runden von Massentests für Bewohner von zwölf Bezirken. Zudem "empfahlen" sie den Menschen, zu Hause zu bleiben.

Behördenvertreter erklärten bei ihrer täglichen Pressekonferenz, es bestehe kein Anlass für Panikkäufe. Die Bevölkerung solle Ruhe bewahren. "Der sogenannte Lockdown und die "Ruhephase' sind Gerüchte", sagte der Behördenvertreter Xu Hejian.

Eine medizinische Angestellte testet einen Anwohner in Pekings Bezirk Daxing auf das Coronavirus. Foto: dpa

Wissing für Ende der Maskenpflicht in Flugzeugen, Bussen, Bahnen

13.19 Uhr: Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat sich für ein Ende der Corona-Maskenpflicht in öffentlichen Transportmitteln ausgesprochen. Es bestehe in Deutschland dringender Anpassungsbedarf, sagte der FDP-Politiker am Donnerstag. Er bezog sich darauf, dass EU-Behörden ihre Empfehlungen zu einer generellen Maskenpflicht in Flugzeugen gelockert haben. "Wir sollten hier europaweit einheitlich vorgehen und die Maskenpflicht aufheben, insbesondere im Flugverkehr", sagte Wissing. "Denselben Anpassungsbedarf sehe ich auch für die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen."

Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC und die Europäische Luftsicherheitsagentur EASA hatten mitgeteilt, ihre Empfehlungen zum Corona-Schutz im Luftverkehr zu lockern. Unter anderem fällt ab diesem Montag eine generelle Empfehlung zum verpflichtenden Tragen medizinischer Masken in Flughäfen und Flugzeugen weg. Wenn am Abflugort oder am Ziel eine staatliche Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr besteht, sollte dies laut Empfehlung aber weiterhin auch an Bord der Maschinen gelten. Die deutsche Luftfahrtbranche forderte daraufhin eine Abschaffung der Pflicht in Deutschland.

Volker Wissing (FDP), Bundesdigitalminister, spricht zu Journalisten. Foto: dpa

USA überschreiten Schwelle von einer Million Corona-Toten

12.15 Uhr: Die USA haben als erstes Land der Welt die Schwelle von einer Million Corona-Toten überschritten. US-Präsident Joe Biden gab den "tragischen Meilenstein" am Donnerstag in einer Erklärung bekannt. Er rief dazu auf, im Kampf gegen die Pandemie nicht nachzulassen und "alles zu tun, um so viele Leben wie möglich zu retten". Dafür stünden mehr Tests, Impfstoffe und Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung als jemals zuvor.

Die USA hatten Anfang Februar 2020 an der Westküste den ersten Todesfall durch das Coronavirus verzeichnet. Im Februar 2021 wurde die Schwelle von 500.000 Corona-Toten überschritten. Mit inzwischen mehr als einer Million bestätigten Todesfällen sind die USA mit Abstand das am schlimmsten betroffene Land vor Brasilien, Indien und Russland.

Seit Pandemie-Beginn wurden in den USA offiziell mehr als 82 Millionen Infektionsfälle verzeichnet. Experten gehen jedoch von einer hohen Dunkelziffer aus, da zu Beginn der Pandemie nur wenig Testmöglichkeiten zur Verfügung standen und inzwischen Selbsttests für zu Hause stark verbreitet sind.

Die USA haben die Schwelle von einer Million Corona-Toten überschritten. US-Präsident Joe Biden sprach von einem "tragischen Meilenstein". Foto: Nicholas Kamm / AFP

Londoner Polizei verhängt mehr als 100 "Partygate"-Geldstrafen

12.06 Uhr: Wegen der "Partygate"-Affäre um Lockdown-Feiern im britischen Regierungssitz hat die Londoner Polizei mittlerweile mehr als 100 Strafbescheide gegen Teilnehmerinnen und Teilnehmer erlassen. Das teilte die Metropolitan Police am Donnerstag mit. Damit stieg die Zahl der Strafzahlungen um rund 50 im Vergleich zur vorigen Mitteilung vor genau einem Monat. Wie die Nachrichtenagentur PA ohne Angabe von Quellen meldete, muss Premierminister Boris Johnson vorerst keine weitere Strafe zahlen.

Johnson war bisher wegen seiner Teilnahme an einer Überraschungsfeier zu seinem 56. Geburtstag am 19. Juni 2020 belangt worden – ebenso wie seine Ehefrau Carrie Johnson und Finanzminister Rishi Sunak. Die Opposition und einige Mitglieder von Johnsons Konservativer Partei fordern wegen der Affäre den Rücktritt des Premiers, der aber an seinem Amt festhält.

Nordkorea bestätigt ersten Corona-Ausbruch seit Beginn der Pandemie

10.35 Uhr: Das international isolierte Nordkorea hat den ersten Corona-Ausbruch seit Beginn der Pandemie vor mehr als zwei Jahren bestätigt. Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA meldete am Donnerstag, es handele sich um einen "schweren nationalen Notfall". Bei Patienten, die am Sonntag in der Hauptstadt Pjöngjang an Fieber erkrankt waren, wurde demnach die hochansteckende Omikron-Variante BA.2 nachgewiesen. Machthaber Kim Jong Un ordnete landesweite Lockdowns an.

KCNA machte keine Angaben zur Zahl der bestätigten Infektionsfälle. Nordkorea hatte bis Donnerstag keinen einzigen Fall von Covid-19 bestätigt. Das ohnehin abgeschottete kommunistische Land hatte Anfang 2020 seine Grenzen abgeriegelt, um sich vor der Pandemie zu schützen. Nach Einschätzung von Experten würde Nordkoreas Gesundheitssystem mit einem größeren Virusausbruch nur schwer zurechtkommen.

Die in Seoul ansässige Fachwebsite NK News berichtete, Gebiete in Pjöngjang seien bereits seit zwei Tagen abgeriegelt und es gebe Berichte über Panikkäufe. Anders als in den Nachbarländern ist von den 25 Millionen Einwohnern Nordkoreas vermutlich kaum jemand gegen das Coronavirus geimpft. Nordkorea hatte Impfstoff-Angebote von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sowie China und Russland bislang abgelehnt.

Internationaler virtueller Gipfel zur Corona-Pandemie

5.56 Uhr: Deutschland, die USA und weitere Länder tragen am Donnerstag (ab 15.00 Uhr MESZ) einen zweiten virtuellen Gipfel zur Corona-Pandemie aus. Themen sind unter anderem die weltweiten Impfbemühungen im Kampf gegen das Coronavirus und die Vorbereitung auf drohende künftige Pandemien. Teilnehmen werden eine Reihe von Staats- und Regierungschefs wie US-Präsident Joe Biden und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), außerdem Vertreter von internationalen Organisationen und Nichtregierungsorganisationen.

Die USA hatte im vergangenen September einen ersten solchen internationalen Corona-Gipfel organisiert. An der Organisation des zweiten Gipfels beteiligen sich nun unter anderem Deutschland, das derzeit den G7-Vorsitz innehat, und Indonesien, das den G20-Vorsitz innehat.

Corona-News von Mittwoch, 11. Mai: EU-Behörden lockern Empfehlung zum Tragen von Masken im Flugzeug

20.10 Uhr: Die zuständigen EU-Behörden haben damit begonnen, Leitlinien zum Corona-Schutz im Luftverkehr zu lockern. Unter anderem fällt ab diesem Montag eine generelle Empfehlung zum verpflichtenden Tragen medizinischer Masken in Flughäfen und Flugzeugen weg, wie die Europäische Luftsicherheitsagentur EASA und die EU-Gesundheitsbehörde ECDC am Mittwoch mitteilten. Wenn an Abflugort oder Ziel eine staatliche Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr besteht, sollte dies laut Empfehlung aber weiterhin auch an Bord der Maschinen gelten.

Das Bundesgesundheitsministerium erläuterte auf Anfrage, dass über die Maskenpflicht im Flugzeug die nationalen Behörden entscheiden. Sie gelte daher weiterhin auf allen innerdeutschen Strecken und auf Flügen, die in Deutschland starten oder landen. Demnach sind beim Ein- und Ausstieg und während des gesamten Fluges FFP2- oder medizinische Masken zu tragen. Abnehmen kann man sie nur beim Essen und Trinken. Ausgenommen von der Pflicht sind Kindern unter sechs Jahren.

Die Europäische Luftsicherheitsagentur EASA und die EU-Gesundheitsbehörde verzichten auf eine Empfehlung zur Maskenpflicht auf Flughäfen und im Flieger. Foto: dpa

Corona: Bundesregierung löst Corona-Krisenstab auf

17.32 Uhr: Rund fünf Monate nach seiner Einrichtung wird der Corona-Krisenstab im Bundeskanzleramt zur Koordinierung der bundesweiten Impfungen gegen das Virus aufgelöst. Mittlerweile gebe es eine ganz andere Situation bei den Infektionen und Impfungen, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann am Mittwoch in Berlin. Die Aufgaben des von Generalmajor Carsten Breuer geleiteten Krisenstabs würden nun in den üblichen Arbeitsstrukturen der Bundesregierung bearbeitet. Der Corona-Expertenrat der Regierung hingegen sei gerade dabei, eine Stellungnahme zur Situation in Herbst und Winter zu erarbeiten.

Der Krisenstab war Ende vergangenen Jahres mit mehr als zehn Mitarbeitern gestartet und hatte in der Spitzenzeit etwa 30 Mitglieder. Ihm gehörten Fachleute der zuständigen Ministerien an sowie Experten des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Höchststand bei den Impfungen war ein Tag im Dezember 2021, als 1,6 Millionen Impfungen verabreicht wurden. Dann flachten die Impfzahlen wieder ab.

Carsten Breuer, Leiter des Corona-Krisenstabes im Bundeskanzleramt. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB

WHO prüft Verbindung zu Hepatitis-Fällen bei Kindern

13.40 Uhr: Die Weltgesundheitsorganisation WHO prüft einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Coronavirus und rätselhaften Hepatitis-Fällen bei Kindern. Wie die WHO mitteilte, sind inzwischen 348 Fälle der Krankheit unbekannter Herkunft in 20 Ländern bekannt. Mehr als 160 davon allein in Großbritannien. 70 Weitere Fälle seien noch nicht abschließen bewertet.

Die WHO hält es demnach für denkbar, dass Kinder in der Corona-Pandemie anfälliger für Adenoviren sind, die bislang als Ursache für die Hepatitis-Fälle gelten. Auch untersucht die WHO, ob eine Zweifachinfektion mit Coronaviren und Adenoviren eine Rolle bei den Fällen spielt. Ausgeschlossen wird aber, dass Hepatitis eine Nebenwirkung von Corona-Impfungen ist. Die große Mehrheit der erkrankten Kinder sei nicht geimpft.

Die WHO spricht von "einigen wichtigen Fortschritten" bei der Untersuchung der Hepatitis-Fälle in der letzten Woche. Tests hätten bestätigt, dass 70 Prozent der Fälle positiv auf Adenoviren getestet wurden. In etwa 18 Prozent davon sei auch positiv auf Covid-19 getestet worden. Nun wollen die Forschenden klären, ob es einen kausalen Zusammenhang gibt.

Krebs-Therapie beeinflusst Covid-Impfwirkung

12.22 Uhr: Covid-19-Schutzimpfungen wirken bei Krebserkrankten unterschiedlich. Einer Studie zufolge zeigen ambulant behandelte Krebspatientinnen und -patienten eine besonders unzureichende Impfantwort, wenn sie mit bestimmten Antitumor-Therapien behandelt werden, wie das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) am Mittwoch mitteilte. Hierzu zählten eine Chemotherapie, eine Behandlung mit Steroiden oder mit speziellen Antikörpern. Studien-Erstautor Martin Schönlein vom UKE riet dazu, für besonders vulnerable Patientinnen und Patienten vorerst weitere Schutzmaßnahmen, unter anderem wiederholte Impfungen, anzubieten.

Neuseeland öffnet im August seine Grenzen für alle Reisenden aus dem Ausland

10.40 Uhr: Neuseeland öffnet zwei Monate früher als geplant seine Grenzen für alle Reisenden aus dem Ausland. Wie Regierungschefin Jacinda Ardern am Mittwoch ankündigte, werden die wegen der Corona-Pandemie verhängten strengen Einreisebeschränkungen in der Nacht zum 1. August vollständig aufgehoben. Auch ein Corona-Test vor der Abreise ist dann nicht mehr nötig.

Reisende, deren Länder am Programm für visumfreies Reisen teilnehmen, können bereits seit dem 1. Mai wieder nach Neuseeland einreisen, ohne sich nach der Ankunft in Selbstisolation begeben zu müssen. Das gilt unter anderem für alle EU-Mitgliedstaaten, die USA und Kanada. Die Öffnung für alle anderen Länder war bisher erst für Oktober geplant.

Infektiologe: "Gewisse Sorge" trotz weniger Corona-Intensivpatienten

9.30 Uhr: Auf den Intensivstationen sind laut dem Infektiologen Bernd Salzberger inzwischen "sehr viel weniger Menschen mit Corona in Behandlung". Der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie sagte dem Bayerischen Rundfunk am Mittwoch: "Die sinkenden Zahlen und das gute Wetter machen natürlich die Laune da auch besser." Allerdings warnte der Professor des Universitätsklinikums Regensburg auch vor zu großer Sorglosigkeit.

Salzberger verwies auf die "Entwicklung neuer Varianten in Südafrika, auch eine neue Variante in Kalifornien". Die Frage sei, was dies für die Corona-Lage insgesamt bedeute: "Das können wir nicht vorhersagen, aber das sehen wir natürlich mit einer gewissen Sorge." Während er für Unter-60-Jährige die dreifache Corona-Impfung für ausreichend hält, empfiehlt er allen Älteren "in der Regel" eine vierte Impfung. Er hoffe, dass im Herbst ausreichend angepasster Impfstoff zur Verfügung steht.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter leicht gesunken. Das Robert Koch-Institut gab sie am Mittwochmorgen mit 507 an.

Mehr Vergiftungen mit vermeintlichem Corona-Heilmittel Chlordioxid

8.20 Uhr: Die Zahl der Notrufe wegen Vergiftungen mit dem vermeintlichen Corona-Heilmittel Chlordioxid hat seit Pandemie-Beginn stark zugenommen. Gab es im Jahr 2019 sieben Notrufe, seien es im vergangenen Jahr 50 gewesen, berichtete der NDR am Mittwoch unter Berufung auf das Giftinformationszentrums Nord in Göttingen. Allein in diesem Jahr seien bereits 24 Notrufe im Zusammenhang mit Chlordioxid eingegangen. Das Giftinformationszentrum Nord erfasst Notrufe für Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein.

Das als Desinfektionsmittel genutzte Chlordioxid gelte in der "Querdenker-Szene als vermeintliches Heilmittel gegen Krankheiten wie Krebs, Autismus oder Corona, hieß es in dem Bericht. In einigen Fällen gäben auch Eltern ihren Kindern die Substanz, hieß es. Davor warnte der Bremer Toxikologe Bernd Mühlbauer: "Chlordioxid ist eine toxische Substanz. Das kann Schleimhäute auflösen." Die Substanz habe im und am Körper nichts zu suchen. Er befürchte eine hohe Dunkelziffer, sagte Mühlbauer.

Studie: 1,55 Millionen Tote in China bei Null-Covid-Ende befürchtet

8.10 Uhr: Eine vollständige Aufhebung der Null-Covid-Strategie in China würde nach Schätzungen chinesischer Wissenschaftler eine "Tsunami"-Welle von Infektionen mit 1,55 Millionen Toten auslösen. Laut ihrer Studie im Wissenschaftsmagazin "Nature Medicine" könnte es innerhalb von sechs Monaten 112 Millionen symptomatische Ansteckungen geben. Die Intensivstationen würden überrollt: Der Bedarf wäre 15,6 Mal höher als die Kapazität. Obwohl 91 Prozent des Milliardenvolkes geimpft und 53 Prozent auch geboostert seien, könnten Ausbrüche nicht verhindert werden.

Arbeiter des Gesundheitswesens sind auf dem Weg zu einem abgesperrten Wohnkomplex in Peking. Viele Millionen Menschen vor allem im Nordosten Chinas sind seit mehr als einem Monat im Lockdown. Foto: dpa

Im schlimmsten Fall hätte die sehr ansteckende Omikron-Variante das Potenzial, zu 5,1 Millionen Einlieferungen in Krankenhäuser zu führen. 2,7 Millionen Patienten kämen dann auf Intensivstationen, schreiben die Autoren um Hongjie Yu, die vor allem an der Fudan-Universität in Shanghai, aber auch in den USA forschen. Wegen der Altersunterschiede in Chinas Impfabdeckung wären die meisten Toten ungeimpfte Menschen über 60 Jahre.

Mit ihrer Warnung stützen die Wissenschaftler zwar die umstrittene harte Covid-Politik der Pekinger Führung, umreißen aber auch das Dilemma, indem sich China befindet, und zeigen mögliche Auswege auf. Der Unmut im Land angesichts der harten Maßnahmen wächst. Zehntausende stecken in Quarantäne-Lagern unter teils schwierigen Bedingungen. Bei Nahrungsmittellieferungen hapert es. Die medizinische Versorgung ist eingeschränkt.

Neuseeland öffnet am 31. Juli Grenzen für Besucher aus aller Welt

5.54 Uhr: Neuseeland öffnet am 31. Juli seine Grenzen erstmals wieder für Reisende aus aller Welt – zwei Monate früher als zunächst geplant. "Neuseeland ist gefragt und dann wieder vollständig 'open for business'", sagte Ministerpräsidentin Jacinda Ardern am Mittwoch. Bereits seit Anfang Mai dürfen Besucher aus 60 visabefreiten Ländern (visa-waiver countries) in den Pazifikstaat einreisen, darunter aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Einreisende müssen mindestens zweifach gegen das Coronavirus geimpft sein. Jedoch gibt es Ausnahmen. Es wird empfohlen, sich bei den neuseeländischen Behörden genau über die Regeln zu informieren. Derzeit müssen Besucher zudem noch einen Corona-Test vor der Abreise im Heimatland und einen weiteren bei der Einreise nach Neuseeland machen. Die Testpflicht könnte ab Ende Juli ebenfalls wegfallen, jedoch ist darüber noch keine endgültige Entscheidung gefallen, wie neuseeländische Medien berichteten.

Bill Gates hat Corona: "Habe Glück, geimpft und geboostert zu sein"

4.13 Uhr: Microsoft-Gründer Bill Gates hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Er habe milde Symptome und bleibe in Isolation, bis er wieder gesund sei, teilte der 66-Jährige am Dienstag (Ortszeit) auf Twitter mit. "Ich habe Glück, geimpft und geboostert zu sein und Zugang zu Testmöglichkeiten und großartiger medizinischer Versorgung zu haben", schrieb Gates. Die Gates-Stiftung treffe sich an diesem Tag erstmals in zwei Jahren und er habe Glück, über die Teams-App online an dem Treffen teilnehmen zu können. "Wir werden weiter mit Partnern arbeiten und alles dafür tun, um sicherzustellen, dass keiner von uns je wieder mit einer Pandemie zu tun haben wird", versprach Gates.

Die Stiftung, die Bill Gates gemeinsam mit seiner inzwischen von ihm getrennten Frau Melinda betreibt, hat bislang mehr als zwei Milliarden Dollar zur Vorbeugung und Bekämpfung der Pandemie vor allem in ärmeren Ländern gespendet. Auch in seinem neuen Buch blickt er auf die Zukunft. Es heißt auf Deutsch: "Wie wir die nächste Pandemie verhindern."

Corona-News von Dienstag, 10. Mai: WHO kritisiert Chinas Null-Covid-Strategie als "unhaltbar"

20.01 Uhr: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Chinas restriktive Corona-Politik kritisiert. "Wenn wir über die Null-Covid-Strategie sprechen, glauben wir nicht, dass sie haltbar ist, wenn man bedenkt, wie sich das Virus jetzt verhält und was wir für die Zukunft erwarten", sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Dienstag in Genf. Chinesische Experten seien über diese Einschätzung in Kenntnis gesetzt worden. Er halte eine Neuausrichtung der Strategie für "sehr wichtig".

Auch der WHO-Notfalldirektor Michael Ryan sagte mit Blick auf Chinas Corona-Strategie, es sei Zeit für einen Neustart. Es sei wichtig, bei allen Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie "die Rechte des Einzelnen und die Menschenrechte" zu respektieren und "die Kontrollmaßnahmen gegen die Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Wirtschaft" abzuwägen.

Arbeiter des Gesundheitswesens sind auf dem Weg zu einem abgesperrten Wohnkomplex in Peking. Viele Millionen Menschen vor allem im Nordosten Chinas sind seit mehr als einem Monat im Lockdown. Foto: dpa

Corona-Krisenstabschef Breuer mahnt zur Vorbereitung auf den Herbst

18.44 Uhr: Der Leiter des Corona-Krisenstabs im Kanzleramt, General Carsten Breuer, fordert eine gute Vorbereitung auf ein mögliches Wiederaufflammen der Pandemie nach dem Sommer. "Nach dem akuten Krisenmanagement der letzten Monate ist es jetzt sehr wichtig, in den Herbst zu schauen", sagte er nach Angaben der saarländischen Staatskanzlei am Dienstag bei einem Besuch in Saarbrücken. "Die Vorbereitungen gegen nächste mögliche Corona-Wellen müssen jetzt getroffen werden."

Breuer betonte den Angaben zufolge, Deutschland werde sich "mit weiteren Wellen und Virusvarianten auseinandersetzen müssen, da sind sich die Experten absolut einig". Alle Pandemie-Maßnahmen müssten nun "nachhaltig angegangen und gründlich geplant werden". Dies könne dann einen Vorteil "für die nächste Virussaison" bringen.

Generalmajor Carsten Breuer, Leiter des Corona-Krisenstabs, steht im Corona-Krisenstab im Bundeskanzleramt. Foto: dpa

EU-Covid-Zertifikat auch in Indonesien, Seychellen und Vietnam gültig

17.12 Uhr: Das digitale Covid-Zertifikat der EU wird künftig auch bei einer Einreise in die Länder Indonesien, den Seychellen und Vietnam anerkannt werden. Das gab die EU-Kommission am Dienstag bekannt. Mit dem Beitritt der drei Länder erhöhe sich die Anzahl der Länder und Gebiete, die an das EU-System angeschlossen sind, nun auf 67. "Mit Blick auf den Sommer wird das EU-Zertifikat den Europäern das Reisen in der EU und darüber hinaus erleichtern", sagte Justizkommissar Didier Reynders. Die Entscheidung soll am Mittwoch in Kraft treten.

Das digitale EU-Covid-Zertifikat soll das durch Corona teils komplizierte Reisen in der EU einfacher machen. Foto: dpa

Hamburg hebt Corona-Testpflicht an Schulen komplett auf

17.10 Uhr: An Hamburgs Schulen werden die Corona-Regeln noch mal gelockert. Von Montag an fallen die Schnelltests weg – und zwar auch für alle Schülerinnen und Schüler, die nicht geimpft oder nicht genesen sind. "Die Pflicht, zweimal pro Woche einen Schnelltest zu machen, wird für alle Schülerinnen und Schüler vom kommenden Montag an aufgehoben", sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Dienstag bei der Landespressekonferenz. "Die Zahl der Infektionen sinkt seit Wochen, die gesundheitlichen Gefahren der Corona-Pandemie sind deutlich zurückgegangen", heißt es in einem Brief der Schulbehörde an alle Schulleiter aller Schulformen.

Corona-Leugner sorgen für Anstieg politisch motivierter Straftaten

14.53 Uhr: Die heftigen Debatten um die Corona-Maßnahmen und hitzige Wahlkämpfe haben im vergangenen Jahr eine Zunahme extremistischer Kriminalität und Gewalt mit sich gebracht. Wie aus der am Dienstag in Berlin vorgestellten Jahresstatistik des Bundeskriminalamts (BKA) hervorgeht, stieg die Zahl der politisch motivierten Straftaten im Jahr 2021 auf einen neuen Höchststand. Insgesamt registrierte die Polizei 55.048 solcher Delikte.

Zugenommen haben vor allem Straftaten, die die Behörden nicht dem klassischen Spektrum des Rechts- und Linksextremismus zurechnen. Viele stehen im Zusammenhang mit staatskritischen bis -feindlichen Haltungen, die in der Corona-Pandemie zum Ausdruck kamen, teilten BKA-Präsident Holger Münch und Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) bei der Präsentation der Zahlen mit. Die Zahl der Delikte in der Kategorie "nicht zuzuordnen" wuchs von rund 8.500 auf mehr als 21.000. Jeweils rund 7.000 Straftaten standen dabei im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sowie mit Wahlen im Bund und einigen Ländern.

Ärztetag soll über Corona-Auswirkungen auf Kinder beraten

13.57 Uhr: Die Auswirkungen der Corona-Krise auf Kinder und Jugendliche sind ein Schwerpunktthema des Deutschen Ärztetags Ende Mai in Bremen. Sie hätten in besonderer Weise unter der Pandemie gelitten, sagte Ärztepräsident Klaus Reinhardt am Dienstag in Berlin. Er verwies auf Folgen von Schulschließungen und nicht stattgefundener Sozialkontakte, die systematisch beleuchtet werden müssten. Weiteres Thema soll der ärztliche Versorgungsbedarf in einer "Gesellschaft des langen Lebens" sein – also unter anderem mit Blick darauf, dass es mehr ältere Menschen mit tendenziell mehr Erkrankungen geben dürfte.

Corona-Aufholprogramm erreicht mehrere Millionen Schüler

13.14 Uhr: Mehrere Millionen Schülerinnen und Schüler haben bisher über das sogenannte Corona-Aufholprogramm für Kinder und Jugendliche Förderung erhalten. Das geht aus einem Zwischenbericht von Bundesbildungsministerium und Kultusministerkonferenz (KMK) hervor, der am Dienstag veröffentlicht wurde. In den Ländern wurden demnach verschiedene Maßnahmen angeboten, damit Schüler Lernrückstände aufholen können, wieder mehr in Bewegung kommen und bei psychischen Problemen unterstützt werden.

Die große Koalition hatte das Programm vor einem Jahr auf den Weg gebracht. Es besteht aus zwei Säulen: Rund eine Milliarde Euro stellt der Bund für Lernförderprogramme zur Verfügung, eine weitere Milliarde für die Aufstockung sozialer Projekte für Kinder, Jugendliche und Familien. Bis Ende März sollten die Bundesländer einen Zwischenbericht zur Umsetzung vorlegen. Ein Abschlussbericht muss dem Bundesbildungsministerium bis März 2023 vorgelegt werden.

Maskenverweigerer aus ICE verbannt – Angriffe auf Bundespolizisten

12.21 Uhr: Ein Maskenverweigerer soll nach seinem Rauswurf aus einem ICE in Nürnberg Bundespolizisten attackiert haben. Bahnmitarbeiter übergaben ihn am Nürnberger Hauptbahnhof den Beamten, nachdem er im Zug nach München keine FFP2-Maske tragen wollte, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Die Einsatzkräfte stellten dann am Montagabend fest, dass gegen den 31-Jährigen ein Haftbefehl vorlag.

Auf der Bundespolizeiinspektion habe der Mann nach einem 53-jährigen Beamten geschlagen, diesen aber verfehlt, sagte ein Sprecher. Später fügte er den Angaben nach im Handgemenge einem 29 Jahre alten Bundespolizisten Schürfwunden zu. Im Laufe des Dienstags soll er in ein Gefängnis gebracht werden.

Restaurant-Schließungen im Kampf gegen Corona waren verfassungsgemäß

11.56 Uhr: Restaurants, Cafés und Kneipen durften in den Hochphasen der Corona-Pandemie zeitweise geschlossen werden. Ein Jahr nach den vielen Einschränkungen durch die sogenannte Bundes-Notbremse billigte das Bundesverfassungsgericht auch diese Maßnahme. "Der Schutz von Gesundheit und Leben ist ein legitimer Zweck, dessen Verfolgung selbst schwere Eingriffe in die Berufsfreiheit zu rechtfertigen vermag", teilte das Karlsruher Gericht am Dienstag mit. Geklagt hatte ein Restaurantbetreiber aus Berlin. (Az. 1 BvR 1295/21)

Die Entscheidung ist keine Überraschung. Denn die Richterinnen und Richter des Ersten Senats hatten zentralen Maßnahmen der Corona-Notbremse bereits vor einigen Monaten ihren Segen erteilt. In diesen sehr grundsätzlichen Beschlüssen ging es um die Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen und die vorübergehende Schließung von Schulen. Nun knüpft eine Kammer desselben Senats an diese Rechtsprechung an.

Formal geht es jeweils um den einstigen Maßnahmenkatalog des Paragrafen 28b, der am 22. April 2021 ins Infektionsschutzgesetz eingefügt wurde und bis Ende Juni 2021 in Kraft blieb. Der Bund wollte damit sicherstellen, dass überall im Land dieselben Maßnahmen greifen, sobald sich die Corona-Lage in einer Region zuspitzt.

An einem Café hängt ein Schild mit der Aufschrift "geschlossen". Foto: dpa

Infektiologin erwartet Rückkehr der Maskenpflicht

5.54 Uhr: Die Infektiologin Marylyn Addo rechnet damit, dass im Winter in Deutschland die Maskenpflicht wieder eingeführt wird. Nach einem guten Sommer würden im Herbst die Fallzahlen wieder steigen, sagte Addo der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstag). "Ich gehe davon aus, dass Maßnahmen wie die Maskenpflicht im Winter zurückkommen – jedenfalls im öffentlichen Raum und in Innenräumen, wo Abstand halten schwierig ist", erklärte die Infektiologin. Mit neuen Lockdowns rechne sie wegen der wachsenden Immunität derzeit nicht. Viele Menschen seien geimpft, wenn auch nicht genug, sagte sie.

Die Maskenpflicht könnte im Winter wieder eingeführt werden, meint Marylyn Addo. Foto: dpa

Unions-Fraktionsvize sieht Chinas Corona-Strategie als gescheitert an´

4.13 Uhr: Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Sepp Müller, hat die Corona-Strategie Chinas scharf kritisiert. Zugleich verlangte er von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) mehr Informationen. "In China werden jetzt zum wiederholten Male Millionenstädte abgeriegelt, Menschen eingesperrt, obwohl die "Zero-Covid-Strategie" augenscheinlich gescheitert ist", sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Corona-News von Montag, 9. Mai: Deutlicher Anstieg politischer Straftaten in Thüringen

Nach einem Rückgang im Jahr 2020 ist die Zahl politisch motivierter Straftaten in Thüringen um ein Drittel gestiegen.. Als wesentliche Gründe nannte Innenminister Georg Maier (SPD) am Montag in Erfurt bei der Präsentation des Jahresberichts die Wahlkämpfe und Corona-Proteste .

(SPD) am Montag in Erfurt bei der Präsentation des Jahresberichts die Wahlkämpfe und . Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will anders als berichtet keine Triage-Regelung treffen, die den Abbruch einer Intensiv-Behandlung im Krankenhaus zugunsten eines Patienten mit größeren Überlebenschancen erlaubt.

im Krankenhaus zugunsten eines Patienten mit größeren Überlebenschancen erlaubt. Der Corona-Impfstoffhersteller Biontech hat im ersten Quartal Umsatz und Gewinn erneut erheblich steigern können. In dem Ende März abgelaufenen Quartal steht ein Nettogewinn von rund 3,70 Milliarden Euro in den Geschäftsbüchern nach rund 1,13 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum.

hat im ersten Quartal Umsatz und Gewinn erneut erheblich steigern können. In dem Ende März abgelaufenen Quartal steht ein Nettogewinn von rund 3,70 Milliarden Euro in den Geschäftsbüchern nach rund 1,13 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Corona-Impfungen konnten – neben anderen Maßnahmen – Covid-19-Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen deutlich reduzieren – sowohl was Umfang der Fälle als auch Schwere der Ausbrüche angeht. Mehr dazu lesen Sie hier.

in Alten- und Pflegeheimen deutlich reduzieren – sowohl was Umfang der Fälle als auch Schwere der Ausbrüche angeht. Mehr dazu lesen Sie hier. Knapp ein Viertel der Arbeitnehmer in Deutschland arbeitet nach Schätzung des Ifo-Instituts nach wie vor im Heimbüro. Im April waren es demnach 24,9 Prozent, im März vor dem Ende der Pflicht dagegen noch 27,6 Prozent.

arbeitet nach Schätzung des Ifo-Instituts nach wie vor im Heimbüro. Im April waren es demnach 24,9 Prozent, im März vor dem Ende der Pflicht dagegen noch 27,6 Prozent. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist unter 500 gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert am Montagmorgen mit 499,2 an.

Corona-News von Sonntag, 8. Mai: Keine Corona-Tests mehr am Flughafen Tel Aviv

Am 20. Mai entfällt an Israels internationalem Flughafen in Tel Aviv die Corona-Testpflicht bei der Ankunft. Die Entscheidung sei angesichts des Rückgangs der Infektionszahlen getroffen worden, teilte das israelische Gesundheitsministerium mit.

bei der Ankunft. Die Entscheidung sei angesichts des Rückgangs der Infektionszahlen getroffen worden, teilte das israelische Gesundheitsministerium mit. Ab Montag dürfen vollständig Geimpfte wieder ohne Beschränkungen nach Laos einreisen. Das gilt sowohl für Einheimische als auch für Ausländer. "Nach Ansicht der Regierung ist es an der Zeit, die Wirtschaft zu entwickeln", sagte eine Regierungsvertreterin am Samstag.

einreisen. Das gilt sowohl für Einheimische als auch für Ausländer. "Nach Ansicht der Regierung ist es an der Zeit, die Wirtschaft zu entwickeln", sagte eine Regierungsvertreterin am Samstag. Am 23. Mai läuft in den USA eine Corona-Vorschrift aus, mithilfe derer der Grenzschutz Einwandernde wegen der Gefahr von ansteckenden Krankheiten zurückweisen konnte. Die Maßnahme mit dem Namen "Title 42" wurde im Frühjahr 2020 wegen der Corona-Pandemie eingeführt.

Bei Krankschreibungen wegen Corona-Infektionen zeigt sich laut einer Analyse der Barmer Krankenkasse erstmals in diesem Jahr ein deutlicher Rückgang.

wegen Corona-Infektionen zeigt sich laut einer Analyse der Barmer Krankenkasse erstmals in diesem Jahr ein deutlicher Rückgang. Der Präsident der Robert Koch-Instituts hat kein Verständnis für die Null-Covid-Strategie Chinas. "Fakt ist: Nach meinem Verständnis ist dieses Virus nicht auszurotten", sagte Lothar Wieler am Freitagabend bei einem Kongress der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ).

Corona-News von Samstag, 7. Mai – Corona-Lockdown: Shanghai verschiebt Uni-Aufnahmeprüfung

Vor dem Hintergrund des andauernden Corona-Lockdowns wurde die alljährliche Uni-Aufnahmeprüfung in Shanghai um einen Monat verschoben. Wie Vize-Bürgermeister Chen Qun auf einer Pressekonferenz am Samstag bekannt gab, sollen über 50.000 junge Leute den dreitägigen Testmarathon Anfang Juli absolvieren.

wurde die alljährliche Uni-Aufnahmeprüfung in Shanghai um einen Monat verschoben. Wie Vize-Bürgermeister Chen Qun auf einer Pressekonferenz am Samstag bekannt gab, sollen über 50.000 junge Leute den dreitägigen Testmarathon Anfang Juli absolvieren. Die Sozialforscherin Jutta Allmendinger bewertet die Lage der Mütter und Frauen in Deutschland deutlich schlechter als vor dem Beginn der Corona-Pandemie. Anders als bei Vätern habe bei Müttern der Stress kaum nachgelassen, "die Zufriedenheit ist weiterhin auf niedrigem Niveau", sagte die Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB) der "Augsburger Allgemeinen" (Samstag) anlässlich des Muttertags am Sonntag.

bewertet die Lage der Mütter und Frauen in Deutschland deutlich schlechter als vor dem Beginn der Corona-Pandemie. Anders als bei Vätern habe bei Müttern der Stress kaum nachgelassen, "die Zufriedenheit ist weiterhin auf niedrigem Niveau", sagte die Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB) der "Augsburger Allgemeinen" (Samstag) anlässlich des Muttertags am Sonntag. Seit Beginn der Corona-Pandemie hat die Bundespolizei rund 400 Angriffe auf Polizeibeamte in Zusammenhang mit der Durchsetzung der Maskenpflicht und anderer Schutzbestimmungen registriert. Wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine schriftliche Frage der Abgeordneten Martina Renner (Linke) hervorgeht, wurden bei den 401 Angriffen insgesamt 105 Beamtinnen und Beamte verletzt.

Freitag, 6. Mai: RKI-Chef Wieler: "Wir können mit Risiko besser umgehen"

Der Präsident der Robert Koch-Instituts hält die Corona-Pandemie nicht für beendet, traut den Bürgern inzwischen aber mehr Eigenverantwortung zu. "Nein, die Pandemie ist natürlich nicht vorbei", sagte Lothar Wieler .

. Während der Corona-Pandemie hat es laut einer Studie mit Daten aus drei Bundesländern bislang keinen Anstieg der Suizidrate gegeben. Das geht aus einer im "Ärzteblatt" veröffentlichten Untersuchung hervor, die den Zeitraum bis Ende 2021 betrachtet.

gegeben. Das geht aus einer im "Ärzteblatt" veröffentlichten Untersuchung hervor, die den Zeitraum bis Ende 2021 betrachtet. Das Robert-Koch-Institut hat seine Risikobewertung für die Gefahren durch die Corona-Pandemie abgesenkt. Wie das RKI am Donnerstagabend auf seiner Internetseite mitteilte, wurde die Risiko-Einstufung von "sehr hoch" auf "hoch" geändert.

abgesenkt. Wie das RKI am Donnerstagabend auf seiner Internetseite mitteilte, wurde die Risiko-Einstufung von "sehr hoch" auf "hoch" geändert. Bei knappen Kapazitäten in Kliniken soll es einem Medienbericht zufolge künftig rechtlich auch möglich sein, die intensivmedizinische Behandlung eines Menschen zugunsten eines Patienten mit einer höheren Überlebenschance abzubrechen.

abzubrechen. Die US-Arzneimittelbehörde hat den Zugang zu dem Covid-Impfstoff von Johnson & Johnson eingeschränkt.

Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, hat Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen dringend zu einer vierten Impfung gegen das Corona-Virus aufgefordert: "Wir müssen damit rechnen, dass das Infektionsrisiko im Herbst wieder ansteigt", sagte Mertens dieser Redaktion.

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Freitagmorgen mit 553,2 angegeben.

Corona-News von Donnerstag, 5. Mai: Omikron-Subvariante BA.2 legt noch zu – andere Varianten weiter selten

Die schon seit Wochen in Deutschland stark dominierende Omikron-Subvariante BA.2 hat nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) zuletzt noch einmal zugelegt. Ihr Anteil habe nach jüngsten Erkenntnissen – einer Stichprobe von vorletzter Woche – knapp 98 Prozent betragen, wie im RKI-Wochenbericht von Donnerstagabend ausgewiesen ist. Lesen Sie auch: Wie kommen wir durch den nächsten Corona-Herbst?

Wie kommen wir durch den nächsten Corona-Herbst? Impfstoffe gegen die hoch ansteckende Omikron-Variante des Coronavirus könnten nach Einschätzung der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA spätestens Ende September eine Zulassung erhalten.

Rund 14,9 Millionen Menschen sind nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zwischen Januar 2020 und Dezember 2021 im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

Hier startet ein neuer Corona-Blog. Alle bisherigen Corona-News finden Sie hier.

