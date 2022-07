Zur Sommerzeit hat die EU beschlossen, die Maskenpflicht an Flughäfen und in Fliegern zu lockern. In welchen Ländern sie weiterhin gilt, erklärt das Video.

Berlin. Die Corona-Sommerwelle rollt mit Wucht über Deutschland. Am Dienstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert Koch-Institut (RKI) bei 744,2. Am Vortag hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 708,6 gelegen (Vorwoche: 702,4; Vormonat: 421,9). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 160.691 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 154.729) und 102 Todesfälle (Vorwoche: 165) innerhalb eines Tages.

Allerdings liefern die Daten kein vollständiges Bild der tatsächlichen Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus – nicht alle Infizierten lassen einen PCR-Test machen, nur diese zählen in der Statistik. Außerdem melden viele Bundesländer am Wochenende gar nicht oder nicht vollständig ans RKI.

Unterdessen hat der Vorstoß von Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) für eine mögliche Maskenpflicht in Innenräumen im Herbst eine Debatte ausgelöst. So zeigte sich der gesundheitspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Andrew Ullmann, skeptisch. "Ich halte eine gezielte Maskenempfehlung für besser als eine allgemeine

Maskentragepflicht", sagte er der "Welt".







Corona-News von Dienstag, 19. Juli: Messewirtschaft wehrt sich gegen mögliche Corona-Beschränkungen im Herbst und Winter

22.13 Uhr: Angesichts der neuen Debatte um Corona-Einschränkungen im Herbst und Winter hat die deutsche Messewirtschaft die Politik an bisherige Absprachen erinnert. "Bund und Länder haben bereits im Mai 2020 festgestellt, dass Messen keine Großveranstaltungen sind", sagte Jörn Holtmeier, Geschäftsführer des Verbandes der deutschen Messewirtschaft AUMA, dieser Redaktion.

"Die Messewirtschaft in Deutschland erwartet, dass sich Bund und Länder im dritten Corona-Jahr an diese Vereinbarung halten." Die Entscheidung beruhte auf der Erkenntnis, dass Messen keine Freizeitveranstaltungen, sondern als Treffpunkte der Wirtschaft und Plattform für Handel und Geschäftsanbahnung essentiell seien, erinnerte Holtmeier.

Dehoga-Chefin fordert "verhältnismäßige" Schritte gegen Corona

22.06 Uhr: Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) hat verhältnismäßige Schritte im Kampf gegen die Corona-Pandemie gefordert. "Alle Maßnahmen wie Maskenpflicht oder 1G können nur dann wieder eingeführt werden, wenn sie geeignet, erforderlich und verhältnismäßig sind, und zur Pandemiebekämpfung notwendig sind", sagte die DEHOGA-Hauptgeschäftsführerin, Ingrid Hartges, dieser Redaktion. "Entscheidend dafür muss sein, wie gefährlich eine Virusvariante und wie hoch die Hospitalisierungsrate ist. Nur dann sind solche Maßnahmen auch rechtmäßig."

EU sichert sich bis zu 2,25 Millionen Flaschen Remdesivir gegen Covid

18.48 Uhr: Die Europäische Union hat sich weitere bis zu 2,25 Millionen Fläschchen des Corona-Medikaments Remdesivir gesichert. Der Rahmenvertrag sei am Dienstag unterzeichnet worden, teilte die Brüsseler Behörde mit. Demnach beteiligen sich 22 EU-Staaten an der gemeinsamen Anschaffung.

In der EU wird Remdesivir (Handelsname Veklury) des US-Pharmaunternehmens Gilead zur Behandlung von Corona-Patienten mit Lungenentzündung eingesetzt, die zusätzlich Sauerstoff brauchen. Zudem wird es Erwachsenen gegeben, die keinen zusätzlichen Sauerstoff benötigen und ein erhöhtes Risiko haben, an Covid schwer zu erkranken. Das Mittel wird ambulant und intravenös als Kurzinfusion verabreicht.

Grüne fordern Online-Schulen wegen Corona

17.08 Uhr: Führende Politiker der Grünen haben die Einrichtung von Online-Schulen gefordert für Kinder, die coronabedingt nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können. "Schwarz-weiß-Denken à la Schule auf! versus Schule zu! bringt uns nicht weiter", schreiben Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) und die bildungspolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Nina Stahr, am Dienstag in einem Gastbeitrag für die "Welt".

"Wir müssen die Schulen so sicher wie möglich machen – und für alle Kinder, für die das nicht ausreicht, andere Lösungen finden." Es gebe Kinder, die auch weiter nicht am Präsenzunterricht teilnehmen könnten, weil für sie selbst oder Angehörige eine Infektion mit Corona zu gefährlich wäre, heißt es in dem Beitrag. Für sie müsse man eigene Online-Schulen einrichten, "verankert im regulären Schulsystem". Als Vorbild nannten Göring-Eckardt und Stahr "die kriegsgeschüttelte Ukraine, die ihren Schüler*innen Online-Unterricht ermöglicht und damit ein Stück Halt gibt".

Katrin Göring-Eckardt fordert Online-Schulen für mehr Corona-Sicherheit Foto: dpa

Krankenhausgesellschaft fordert Klarheit über Immunität

16.27 Uhr: Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat mit Blick auf eine drohende Corona-Welle im Herbst Klarheit über die Immunität in der deutschen Bevölkerung gefordert. "Wir wissen noch immer nichts über den tatsächlichen Antikörper-Status in der Bevölkerung“, sagte der Vorstandsvorsitzende Gerald Gaß dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland". "Wir benötigen endlich eine breit angelegte Antikörperstudie."

Anders als zum Beispiel in Großbritannien gebe es in Deutschland keine bundesweite Untersuchung, hieß es. Dabei könnte diese wichtige Antworten zur Pandemiebekämpfung liefern. "Nach welcher Zeit ist eine erneute Infektion möglich? Wie sind die Verläufe? In diesem Zusammenhang müssen wir auch genauer wissen, wie lange ein Impfstoff wirkt", unterstrich Gaß.

Bei Großveranstaltungen könnte laut Bericht Corona-Test für alle Pflicht werden

16.18 Uhr: Beim Besuch von Großveranstaltungen könnte einem Bericht zufolge bald ein Test für alle zur Pflicht werden – unabhängig davon, ob jemand geimpft ist oder nicht. Die Einführung einer entsprechenden 1G-Regel erwägen Bund und Länder laut "Bild"-Zeitung vom Dienstag. Beraten wurde dies demnach auf einer Schaltkonferenz von Bund und Ländern am vergangenen Donnerstag.

An den Bund-Länder-Beratungen nahmen dem Bericht zufolge Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt (SPD) und die Chefs der Staatskanzleien der Länder teil. Die 1G-Regel sei wegen der kritischen Bewertung der 2G/3G-Regeln durch den Sachverständigenausschuss diskutiert worden.

Zudem sollten in einer neuerlichen Impfkampagne 50 Millionen bis 60 Millionen Menschen geimpft werden, hieß es in dem Bericht weiter. Schwierigkeiten erwartet der Bund dem Bericht zufolge aber bei der Verfügbarkeit der Impfstoffe, die an die neue Omikron-Variante BA.5 angepasst werden. Im Herbst sollten mehrere Vakzine verimpft werden: Solche, die für die Wuhan-Variante entwickelt wurden, aber auch neuere Impfstoffe, die für die Omikron-Variante BA.1 oder für die Omikron-Variante BA.5 entwickelt wurden.

Corona-Tests könnten bei Großveranstaltungen Pflicht für alle werden Foto: dpa

Russland: Zehn Jahre Straflager nach Protest gegen Corona-Lockdown

14.34 Uhr: Nach Aufrufen zu Protesten gegen einen Lockdown in der Corona-Pandemie hat ein russisches Gericht einen Opernsänger wegen Extremismus zu zehn Jahren Straflager verurteilt. Der 1981 geborene Wadim Tscheldijew hatte laut dem am Dienstag verkündeten Urteil des Gerichts in Rostow am Don vor mehr als zwei Jahren in der Teilrepublik Nordossetien im Nordkaukasus zu Demonstrationen für eine Rücknahme der "Selbstisolation" in der Corona-Pandemie aufgerufen.

Bei den Kundgebungen in der nordossetischen Hauptstadt Wladikawkas waren auch Forderungen nach einem Rücktritt der Regierung und nach Neuwahlen laut geworden. Als Uniformierte versuchten, die Proteste aufzulösen, kam es zu Zusammenstößen. Bei der Aktion im April 2020 hatte es mehr als 100 Festnahmen gegeben.

Wie der Anwalt Pawel Tschikow in seinem Blog im Nachrichtenkanal Telegram mitteilte, wurden auch zwei "Mitorganisatoren" der Proteste zu acht und zu achteinhalb Jahren Lagerhaft verurteilt.

WHO Europa befürchtet schwierigen Corona-Herbst und -Winter

14.02 Uhr: Angesichts schnell ansteigender Infektionszahlen rechnet das Europa-Büro der Weltgesundheitsorganisation WHO mit einer herausfordernden Corona-Lage im Herbst und Winter. Es sei völlig klar, dass man sich in einer ähnlichen Situation wie im vergangenen Sommer befinde, erklärte WHO-Regionaldirektor Hans Kluge am Dienstag in Kopenhagen. Nur sei die Situation jetzt angetrieben von den Omikron-Sublinien BA.2 und BA.5, die leichter übertragbar seien als die vorherigen. Mit steigenden Fallzahlen beobachte man auch einen Anstieg der Krankenhauseinlieferungen.

Diese Situation werde sich verschärfen, wenn das neue Schuljahr beginne, Reisende aus dem Urlaub zurückkehrten und sich die Menschen mit zunehmend kälterem Wetter wieder vermehrt drinnen treffen werden. Auch interessant: Corona-Zahlen im Zeitvergleich

Die Zahl neuer Corona-Fälle in der WHO-Region Europa mit ihren insgesamt 53 Ländern hat sich Kluge zufolge in den vergangenen sechs Wochen verdreifacht. Allein in der vergangenen Woche seien fast drei Millionen Neuinfektionen gemeldet worden, was fast der Hälfte aller weltweiten Neuinfektionen entsprochen habe. Regierungen und Gesundheitsbehörden müssten jetzt handeln, um für die kommenden Monate gewappnet zu sein, warnte der Belgier.

Pharma will bei Pandemie künftig Mittel für arme Länder reservieren

14.01 Uhr: Der internationale Pharmaverband IFPMA in Genf hat einen Vorschlag für eine gerechtere Verteilung von Impfstoffen und Arzneimitteln bei einer neuen Pandemie vorgelegt. Die Unternehmen bieten an, künftig von Anfang an einen Teil der Impfstoff- oder Arzneimittelproduktion für die Versorgung der ärmsten Länder zu reservieren. Das geht aus einer "Berliner Deklaration" hervor, die der Verband am Dienstag veröffentlichte.

In der Corona-Pandemie hatten sich reiche Länder mit Vorverträgen parktisch die gesamte Impfstoff-Produktion gesichert. In ärmeren Ländern stand monatelang kaum Impfstoff zur Verfügung, um etwa Gesundheitspersonal zu schützen. Zudem verhängten etwa die USA und Indien zeitweise Ausfuhrverbote bei Corona-Impfstoffen.

Zum Verband IFPMA gehören unter anderem die Unternehmen Pfizer, Moderna, Novartis und Bayer. Der Corona-Impfstoffentwickler Biontech aus Mainz ist nicht dabei.

Der Pharmaverband IFPMA will Impfstoffe künftig besser verteilen Foto: Marijan Murat/dpa

Giffey positiv auf Corona getestet

13.33 Uhr: Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Politikerin müsse daher alle für diese Woche geplanten öffentlichen Termine absagen, teilte die Berliner Senatskanzlei am Dienstag mit.

Signale für Maskenpflicht im Herbst sorgen für neue Diskussionen

6.16 Uhr: Signale von Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) für eine Maskenpflicht in Innenräumen im Herbst sind auf ein geteiltes Echo gestoßen. Der gesundheitspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Andrew Ullmann, zeigte sich skeptisch. "Ich halte eine gezielte Maskenempfehlung für besser als eine allgemeine

Maskentragepflicht", sagte er der "Welt" (Dienstag). Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte er, eine Maskenpflicht halte er nur in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen für angemessen.

Unions-Fraktionsvize Andrea Lindholz ist für eine Differenzierung. "Eine Maskenpflicht muss mindestens überall dort gelten, wo sich

auch besonders gefährdete Personen aufhalten müssen, wie zum Beispiel im Supermarkt oder in Apotheken und natürlich weiterhin in Bus oder Bahn", sagte sie der "Welt". Die Linke im Bundestag befürwortet eine Maskenpflicht in vielen Bereichen, etwa im Einzelhandel, bei körpernahen Dienstleistungen oder bei Veranstaltungen in Innenräumen. Die gesundheitspolitische Sprecherin Kathrin Vogler betonte gegenüber der Zeitung: "Die Pandemie ist noch nicht vorbei".

Anja Piel, Vorstandsmitglied des Deutschen Gewerkschaftsbunds

forderte in der "Welt", die "Sars-CoV-2-Arbeitsschutzregel wieder in Kraft zu setzen". Dazu gehöre auch das Maskentragen als "persönliche Schutzmaßnahme". Lehrerverbandschef Heinz-Peter Meidinger forderte von der Regierung, eine Maskenpflicht in Klassenzimmern bereits ab Anfang August zu ermöglichen. Der "jetzige Zeitplan der Bundesregierung" sei nicht geeignet, "rechtzeitig zum Schulstart

beim Gesundheitsschutz an Schulen gut aufgestellt zu sein".

Ein Schild "Bitte Mundschutz tragen" ist am Eingang eines Krankenhauses angebracht. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Kreuzfahrtschiff mit mehr als 100 Corona-Fällen in Sydney angedockt

3.13 Uhr: Auf einem australischen Kreuzfahrtschiff haben sich mindestens 100 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das Schiff Pacific Explorer mit 3000 Passagieren und Crew-Mitgliedern an Bord sei am Montag im White Bay Cruise Ship Terminal in Sydney angedockt, berichteten australische Medien am Dienstag. Es war zuvor neun Tage vor der Küste von Queensland unterwegs. Positiv Getestete müssen sich nun weiter in ihren Kabinen isolieren. Die Türen der Betroffenen seien während der Reise rot markiert worden, sagten Passagiere dem Sender 9News. Wer das Schiff verlassen will, muss einen negativen Antigen-Test vorweisen.

Erst vor wenigen Tagen war ein anderes Kreuzfahrtschiff, die Coral Princess, mit ebenfalls mehr als 100 bestätigten Corona-Fällen in Sydney eingetroffen. Die Corona-Zahlen in Australien sind zuletzt wieder gestiegen. In den vergangenen sieben Tagen gab es den Statistiken zufolge durchschnittlich mehr als 40.000 Neuinfektionen täglich. Die Regionalregierungschefin von Queensland, Annastacia Palaszczuk, hatte Premierminister Anthony Albanese bereits vor wenigen Tagen aufgefordert, eine Kabinettssitzung einzuberufen, um über die Situation zu beraten.

Corona-News von Montag, 18. Juli: Lange Wartezeiten auf Prüfungstermine an Hamburger Fahrschulen

21.52 Uhr: Die Corona-Pandemie und der Fachkräftemangel verlangen Hamburgs Fahrschülern viel Geduld ab. Einige Fahrschulen sind ausgebucht und Prüfungstermine gibt es oft erst nach langer Wartezeit. "Trotz personeller Aufrüstung kommt es immer wieder zu Engpässen bei Prüfterminen", teilte der Hamburger Fahrlehrerverband am Montag mit. Im harten Lockdown konnten keine Ausbildungen und Prüfungen stattfinden. Weder Fahrschulen noch Technische Prüfstellen waren laut Fahrlehrerverband auf den großen Ansturm vorbereitet.

Covid-Studie: Jeder Zweite klagt über anhaltende Beschwerden

17.55 Uhr: Jeder zweite Corona-Infizierte klagt einer Studie des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) über Langzeitfolgen. Obwohl beim überwiegenden Teil der 1.400 Probandinnen und Probanden der "COVIDUM"-Studie die Covid-19-Erkrankung leicht bis moderat verlaufen war und weniger als zehn Prozent im Krankenhaus behandelt werden mussten, berichtete etwa die Hälfte der untersuchten Personen über Beschwerden, die nach der akuten Erkrankungsphase dauerhaft anhielten, wie das UKSH mitteilte.

Je nach Studienstandort bezeichneten sich nur 15 bis 30 Prozent der Personen neun Monate nach der Infektion als gesundheitlich vollständig unbeeinträchtigt. Beim Rest bleibt jedoch offen, ob ihre Corona-Infektion tatsächlich ursächlich für die immer noch wahrgenommenen Symptome war.

Im Rahmen der Studie wurden auch zwei starke Risikofaktoren für ein sogenanntes Post-Covid-Syndrom (PCS) identifiziert: "Wie erwartet erhöhten schwere Erkrankungssymptome in der Akutphase das Risiko für ein Post-Covid-Syndrom. Überraschend war jedoch, dass auch eine geringe psychosoziale Belastbarkeit und niedrige Resilienz zu einem PCS führen können", so Thomas Bahmer, Leiter der Kieler Forschungsgruppe. Es seien also insbesondere Menschen gefährdet, die ihre Widerstandsfähigkeit gegen Krisen als gering einschätzen und daher mit der neuartigen Viruserkrankung möglicherweise schlecht zurechtkamen.

EU-Kommissarin schlägt Alarm: Für Corona-Herbst und -Winter wappnen

16.35 Uhr: EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides schlägt wegen befürchteter Corona-Wellen im Laufe des Jahres Alarm. Der Sommer müsse dazu genutzt werden, sich auf Herbst und Winter vorzubereiten, heißt es in einem Schreiben der Zypriotin an die Gesundheitsminister der 27 EU-Staaten vom Montag. "Angesichts einer möglichen Verschlechterung der epidemiologischen Situation ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir alle aufmerksam bleiben." Das Schreiben liegt der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel vor.

Während die Bürgerinnen und Bürger einen wohlverdienten Sommer ohne die Einschränkungen der vergangenen zwei Jahre genössen, müssten die Anstrengungen zur Eindämmung der Pandemie fortgesetzt werden. In den vergangenen Wochen habe man einen besorgniserregenden Anstieg der Fallzahlen erlebt mit mehr schweren Erkrankungen, mehr Einweisungen ins Krankenhaus und mehr Behandlungen auf der Intensivstation.

Kyriakides verweist in ihrem Brief auf mehrere Maßnahmen, die die EU-Staaten ergreifen sollten. Dazu gehören etwa verstärkte Impf-Bemühungen, die Vorbereitung künftiger Impf-Kampagnen mit angepasstem Impfstoff, der Aufbau von Test-Kapazitäten und einer ganzjährigen Überwachung der Corona-Lage sowie die Bevorratung mit ausreichend Medikamenten.

Ministerium: Mehr als 118 Millionen Dosen Impfstoff gespendet

13.18 Uhr: Deutschland hat nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums bisher mehr als 118 Millionen Dosen Corona-Impfstoff an 45 Empfängerländer gespendet. Weitere fünf Millionen seien in Auslieferung, sagte eine Ministeriumssprecherin in Berlin: "Das Problem bei der Sache ist aber, dass das globale Impfstoffangebot derzeit bei weitem die Nachfrage übersteigt".

Die Sprecherin äußerte sich im Zusammenhang mit Meldungen über inzwischen etwa vier Millionen abgelaufene Impfstoffdosen des Herstellers Moderna in Deutschland. Sie würden nun fachgerecht entsorgt. Sie sprach von einer logischen Konsequenz des sogenannten Portfolio-Ansatzes, um Impfwilligen unterschiedliche Impfstoffe anbieten zu können. Es würden auch in den nächsten Monaten Impfstoffe verfallen.

Abgelaufene Impfdosen von Moderna sollen nun fachgerecht entsorgt werden Foto: Friso Gentsch/dpa

EU-Gesundheitsbehörde ruft zur vierten Impfung für alle ab 60 Jahren auf

13.10 Uhr: Die EU-Kommission und die europäische Gesundheitsbehörde ECDC haben in einem eindringlichen Appell zur vierten Impfung aller Menschen über 60 Jahre aufgerufen. Auch Personen mit Grunderkrankungen, unabhängig vom Alter sollten nach Ansicht der Behörden eine zweite Auffrischungsimpfung erhalten.

"Wir müssen jetzt handeln", sagte EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides. Die möglichst frühe Einführung von Zweit-Boostern in den EU-Staaten ab 60 Jahren könne schwere Erkrankungen verhindern und die Kapazitäten des Gesundheitssystems sichern.

Die seit fünf Wochen steigenden Corona-Infektionszahlen haben sich jetzt in Europa zu einer neuen, weit verbreiteten Corona-Welle mit den Omikron-Subarianten BA.4 und BA.5 aufgebaut – und diese Welle trifft zunehmend auch ältere, stärker gefährdete Menschen, erklärte die Behörde am Montag in Brüssel.

Ministerpräsident Weil fordert Klarheit über Rechtsrahmen

7.52 Uhr: Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) fordert vom Bund bis Mitte September Klarheit über einen coronabedingten Rechtsrahmen für die Bundesländer im Herbst und Winter. "Der Bund hat die Länder entwaffnet. Wir benötigen bis Mitte September eine Entscheidung. Ich hätte mir gewünscht, dass man nicht wieder in einen großen Zeitdruck hineinläuft", sagte Weil der Deutschen Presse-Agentur in Hannover.

Der Regierungschef bekräftigte seine Kritik an der neuen Regelung, wonach Corona-Tests nicht mehr in allen Fällen kostenlos sind. "Man kann nicht auf der einen Seite vor einer schwierigen Situation im Herbst warnen und andererseits Instrumente zur Früherkennung herunterfahren. Das passt nicht zusammen."

Heute keine bundesweiten Fallzahlen

7.36 Uhr: Vom Robert-Koch-Institut (RKI) gibt es heute keine aktuellen Neuinfektionszahlen. Am Wochenende melden die Bundesländer keine Zahlen mehr, sodass erst morgen wieder mit einer Aktualisierung des RKI-Dashboards zu rechnen ist. Die Sieben-Tage-Inzidenz wird vom RKI mit 708,6 angegeben.

Inflation laut Umfrage größte Sorge – weit vor Corona

5.52 Uhr: Die schnell steigenden Preise machen den Menschen in Deutschland zurzeit größere Sorgen als alles andere. Selbst der Krieg in der Ukraine kann da nicht mithalten, erst recht nicht die Corona-Pandemie. Das geht aus einer am Montag veröffentlichen repräsentativen Umfrage der Unternehmensberatung McKinsey hervor.

Rund 48 Prozent der gut 1000 Befragten gaben bei der Umfrage Mitte Juni an, ihre größte Sorge sei aktuell die Inflation - ein deutlicher Zuwachs gegenüber dem April.

Die Angst vor dem Ukraine-Krieg ist dagegen in den vergangenen Monaten geringer geworden. Hatte noch im April jeder dritte Befragte (34 Prozent) die Invasion der Ukraine als größte Sorge bezeichnet, so tat dies im Juni nur noch jeder Vierte (24 Prozent). Trotz der aktuell hohen Infektionszahlen nannte nicht einmal jeder Zwanzigste (4 Prozent) die Corona-Pandemie als seine größte Sorge.

Intensivmediziner Marx: Für Ältere womöglich fünfte Impfung sinnvoll

5.50 Uhr: Der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), Gernot Marx, hält für ältere Menschen im Herbst unter Umständen eine fünfte Impfung gegen das Coronavirus für angebracht. "Sollte es ab Oktober einen Impfstoff geben, der vor der Infektion mit den Varianten BA.4 oder BA.5 schützt, wäre eine fünfte Impfung sinnvoll", sagte Marx der "Augsburger Allgemeinen" am Montag.

Aktuell haben 61,8 Prozent der Bevölkerung eine Auffrischungsimpfung erhalten, 7,5 Prozent eine zweite Auffrischungsimpfung. Führende EU-Behörden hatten vor wenigen Tagen für eine zweite Auffrischungsimpfung für alle über 60 ausgesprochen. Die Ständige Impfkommission (Stiko) – das für Deutschland zuständige Gremium – empfiehlt das nur Menschen über 70 Jahren sowie einigen Risikogruppen.

Gernot Marx, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI). Foto: Fabrizio Bensch/Reuters Pool/dpa

Pläne für gesenkte Mehrwertsteuer in Gastronomie auf der Kippe

5.40 Uhr: Pläne für eine längere Senkung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie stehen nach Angaben von Finanzminister Christian Lindner auf der Kippe. Im Haushaltsentwurf für 2023 sei die Maßnahme zwar enthalten, aber koalitionsintern umstritten, bestätigte der FDP-Politiker auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. "Es ist richtig, dass die Grünen große Vorbehalte geltend machen", sagte er. Das nehme er ernst. "Ich erwarte eine Debatte darüber im parlamentarischen Beratungsverfahren", so Lindner.

Die Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie war während der Corona-Pandemie von 19 auf 7 Prozent reduziert worden - ursprünglich befristet bis Ende 2022. Das Kabinett hatte auf Lindners Vorschlag einer Verlängerung für das Jahr 2023 zugestimmt. Die Kosten dafür werden auf 1,5 Milliarden Euro veranschlagt. Im Bundestagswahlkampf hatte Kanzler Olaf Scholz (SPD) sogar einen dauerhaft gesenkten Steuersatz nicht ausgeschlossen.

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP). Foto: Kay Nietfeld/dpa

Corona-News von Sonntag, 17. Juli: Tour-Aus: Positive Corona-Tests bei Etappensieger Cort und Clarke

Die 109. Tour de France ist am Sonntag ohne zwei Etappensieger fortgesetzt worden. Der Däne Magnus Cort und der Australier Simon Clarke wurden positiv auf das Coronavirus getestet und mussten die Rundfahrt verlassen, wie die Teams der Radprofis mitteilten.

ist am Sonntag ohne zwei Etappensieger fortgesetzt worden. Der Däne Magnus Cort und der Australier Simon Clarke wurden positiv auf das Coronavirus getestet und mussten die Rundfahrt verlassen, wie die Teams der Radprofis mitteilten. Wegen Überschreitung der Haltbarkeitsfristen muss mehr Corona-Impfstoff vernichtet werden als bisher befürchtet. Zwischen Anfang Dezember 2021 und Ende Juni diesen Jahres sind etwa 3,9 Millionen Corona-Impfdosen in Deutschland verfallen.

In der Hauptferienzeit ist der Krankenstand bei der Lufthansa durch Corona stark angestiegen. Der Krankenstand erreiche aktuell bis zu 30 Prozent – "aufgrund von Corona-Infektionen, aber auch bedingt durch Überlastung", sagte ein Konzernsprecher der "Bild am Sonntag".

In den Bundesländern hapert es nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung mit der Umsetzung der Impfpflicht für das Pflege- und Gesundheitspersonal.

