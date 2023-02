Eichsfelder Rotarier starten neuen Hilfstransport

Der letzte Hilfstransport der Eichsfelder Rotarier erreichte Ende November vergangenen Jahres den Ort Verkhovyna in der Ukraine.

Eichsfeld. Eichsfelder Rotarier bereiten neuen Hilfstransport in die Ukraine vor. Um Unterstützung mit Geld und Sachspenden wird gebeten.

Am 24. Februar jährt sich der Kriegsausbruch in der Ukraine. Der Rotary Club Duderstadt/Eichsfeld möchte aus diesem Anlass einen erneuten Hilfstransport direkt in die Zentralukraine schicken.

„Es werden weiterhin Decken, Schlafsäcke und Winterkleidung für Kinder und Erwachsene dringend benötigt“, sagt der Rotarier Lars Denecke, der sich mit seinen Begleitern Heiko Wedekind und Nikolai Wessalowski zum dritten Mal auf die 20-stündige Fahrt in die Ukraine begeben wird. Unterstützt werde die Spendenaktion zudem von Wolfgang Brunk, der über seine Ehefrau auch familiär mit der Ukraine verbunden ist und, wie schon beim ersten Transport im Sommer 2022, selbst mitfährt.

David Gerlach, Präsident des Rotary Clubs Duderstadt/Eichsfeld, freut sich über die erneute Beteiligung der Rotary Foundation Deutschland, die sich zu 60 Prozent an den Kosten beteiligt. Bei der angestrebten Gesamtspendensumme von 12.500 Euro wird sie 7500 Euro übernehmen. Neben Winterbekleidung konnten schon Spenden von medizinischen Geräten sowie Stromgeneratoren entgegengenommen werden. Weiter benötigt werden Medikamente. Um diese zu finanzieren, bittet der Rotary Club Duderstadt/Eichsfeld um Geldspenden. „Auch die vielen kleinen Spenden und Zusprüche haben die letzte Fahrt so wertvoll gemacht. Wir hoffen dieses Mal auf eine ähnlich tolle Resonanz“, so Lars Denecke.

Sachspendenannahmen werden in Duderstadt im Kleidershop des DRK-Zentrums, Schöneberger Straße 9-11, dienstags bis donnerstags von 9 bis 16 Uhr angenommen, in Göttingen bei der Firma Gralla, Garten- und Forstgeräte, Grätzelstraße 13/15, montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr, samstags von 9 bis 13 Uhr.