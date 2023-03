Schwedische Kette kommt nach Jena

Jena. Die ehemalige Adler-Filiale im Burgaupark befindet sich im Umbau. Dort will das Einrichtungsgeschäft Rusta einziehen.

Bald können Jenaer zu Hause schwedisch einrichten. Im kommenden Frühjahr oder Sommer wird Rusta eine Filiale im Burgaupark eröffnen. Wann genau die Umbauarbeiten abgeschlossen sein werden, weiß, kann das schwedische Einrichtungs-Unternehmen noch nicht bestimmten, sagt das Centermanagement des Burgauparks.

Der genaue Zeitpunkt der Eröffnung hänge von Lieferfristen der am Umbau beteiligten Firmen ab, sagt das Centermanagement. Neben längeren Lieferzeiten könne auch Personalmangel die Eröffnung hinauszögern.

Rusta zieht im Burgaupark in die ehemalige Ladenfläche der Modekette Adler, die ihren Standort verließ, nachdem sie 2021 einen Insolvenzantrag gestellt hatte.

Rusta ist ein schwedisches Unternehmen, das Artikel für den Dekorations- und Freizeitbedarf verkauft. Der Jenaer Standort soll eine von fünf Filialen in Deutschland sein, die Rusta in diesem Jahr eröffnen will. Das Unternehmen betreibt derzeit sieben Standorte in deutschen Städten.