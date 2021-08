Widerstand vorm Mauerfall und seine Nachwirkungen

TLZ Infomobil trifft Leser in Jena. zu unseren Lesern in Ostthüringen.

Jena. „Begegnungen an der Grenze“: Zu Gast am TLZ Infomobil in Jena sind Experten für Christendiskriminierung in der DDR

Ins Gespräch kommen: Das können Leserinnen und Leser der TLZ am Montag mit der Redaktion und Gästen. Das Infomobil macht Station im Zentrum, und angesichts des Mauerbaus vor 60 Jahren geht es einmal mehr um „Begegnungen an der Grenze“ – auch wenn Jena zumindest geografisch von dieser innerdeutschen Grenze deutlich entfernt war.

Zu Gast sein wird von 11 bis 11.30 Uhr OB Thomas Nitzsche (FDP), der sich den Fragen rund um deutsch-deutsche Teilung und deren Nachwirkung für die Stadt Jena stellen wird.

Logo TLZ Thüringische Landeszeitung Begegnungen an der Grenze Foto: Andreas Wetzel

Von 10 bis 12 Uhr ist Christoph Matschie (SPD) vor Ort, er engagierte sich in der Friedensbewegung, studierte Theologie, war Vertreter am zentralen Runden Tisch der DDR und scheidet jetzt aus dem Bundestag aus. Mit Christendiskriminierung in der DDR befassen sich die Wissenschaftler Roland M. Lehmann, Anita Henneberger und Maximilian Rosin. Auch sie werden vor Ort sein und sprechen unter anderem über Jugendliche im Widerstand gegen die Wehrerziehung. Die Redaktion ist vertreten durch Nils Kawig, Gerlinde Sommer und Thorsten Büker.

Ferner können Interessierte alles rund ums Zeitungs-Abo erfahren, Tipps und Tricks zum Umgang mit dem E-Paper und beim digitalen Zugang auf dem Endgerät erhalten erhalten.

FUNKE_Promomobil_TLZ_Final_Small FUNKE_Promomobil_TLZ_Final_Small

Das Infomobil kann in Jena am Montag, 16. August, in der Zeit von 9 bis 14 Uhr besucht werden. Vertreter der Redaktion sind von 10 bis 12 Uhr vor Ort. Standort: Platz Löbderstraße, Ecke Nonnenplan