FC Carl Zeiss Jena fällt in Magdeburg einfach auseinander

Vor dem Ost-Krisengipfel in der 3. Fußball-Liga am Sonnabend zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem FC Carl Zeiss Jena war noch Einstimmungsmusik aus der Kabine der Thüringer zu hören. Nach der Begegnung war es mucksmäuschenstill. Hängende FCC-Köpfe nach einem 2:6-Debakel, in dem die Jenaer in den letzten Minuten auseinandergefallen sind.

„Wenn du 2:6 verloren hast, dann brauchst du nicht groß über Fußball referieren“, sagte René Klingbeil. Zum ersten Mal in dieser Saison betreute der Teamchef gemeinsam mit dem neuen Cheftrainer Kenny Verhoene die Mannschaft. Und dass Jena jetzt zwei Chefs hat, wurde am Spielfeldrand ersichtlich. Klingbeil stand, dirigierte, Verhoene saß, pfiff, gestikulierte, redete auf Klingbeil oder Spieler ein, die er sich heran gewunken hatte.

1. FC Magdeburg - FC Carl Zeiss Jena 6:2 (2:1) 1. FC Magdeburg - FC Carl Zeiss Jena 6:2 (2:1) Der FC Carl Zeiss Jena führte zu Beginn der ersten Halbzeit mit 1:0 beim 1. FC Magdeburg. Doch am Ende unterlagen die Thüringer haushoch mit 2:6. Foto: Frank Steinhorst

Allein, es half nur knapp eine Stunde lang. Eine Stunde, in der der FC Carl Zeiss dem stets überlegenen Magdeburgern Paroli bot. Dank einer feinen Einzelleistung von Julian Günther-Schmidt, der Daniele Gabriele mustergültig bediente, führten die Thüringer nach ihrem ersten Angriff (8. Minute). Der FCM, dem bei einer Niederlage das Abrutschen auf einen Abstiegsplatz gedroht hätte, schlug durch zwei Eckbälle zurück. Den ersten verwertete Jena-Schreck Christian Beck per Kopf (24.), den zweiten Marcel Costly (30.). Doch der FCC meldete sich kurz nach der Pause ebenfalls noch einmal zurück, durch ein Kopfballtor von Abwehrchef Aytac Sulu nach einem Freistoß von Nico Hammann (57.).

So weit, so gut. Was folgte, war aus Sicht der Gäste aber einfach nur schlecht. In der 68. Minute säbelte FCC-Kapitän Dominic Volkmer den eingewechselten Sirlord Conteh völlig sinnfrei im eigenen Strafraum um. Den Elfmeter verwandelte Jürgen Gjasula kompromisslos zum 3:2 für den FCM. „Durch den Elfmeter haben wir uns das Genick brechen lassen“, sagte Klingbeil. „Hinten raus war es zu fehlerhaft.“

In der Tat: Eine misslungene Abseitsfalle nutzte FCM-Kapitän Beck zu seinem zehnten Tor im achten Spiel gegen die Jenaer (73./4:2). FCC-Kicker Jannis Kübler mit einem katastrophalen Rückpass legte Conteh das 5:2 auf (78.). Und der 23-jährige Deutsch-Ghanaer düpierte bei einem Konter kurz vor Schluss auch noch einmal die Zeiss-Defensive (90.) zum 6:2-Endstand für die Magdeburger.

Abwehrchef Sulu vom FC Carl Zeiss Jena: „Es muss jeder abliefern“

„Auf die Tabelle brauchen wir nicht mehr schauen“, sagte ein bedienter René Klingbeil. Mit einem Blick auf seine Karriere legte er dann auch den Finger in die Wunde. „Als junger Spieler habe ich viele Fehler gemacht. Nur du musst dann halt auch aus diesen Fehlern lernen und sie nicht nochmal machen und nochmal machen. Du musst das abstellen. Das müssen die Jungs auch tun“, forderte er.

Im März stehen gleich fünf Spiele für die Jenaer an. „Wir haben einen sehr großen Kader, knapp 30 Spieler, da bekommt jeder die Chance sich zu zeigen, zu präsentieren.“ Das Casting für die neue Spielzeit in der Regionalliga ist also eröffnet. Die Frage ist nur: Wer will in Jena bleiben? Und vielleicht noch wichtiger: Wen will der FC Carl Zeiss aus dem aktuellen Team auch nächste Saison noch haben?