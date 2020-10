Haftstrafe: Tochter der Jugendliebe in Rudolstadt missbraucht

Das Landgericht Gera hat am Donnerstag einen 36-jährigen Mann aus Rudolstadt zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Er hatte im Prozess zugegeben, die Tochter seiner damaligen Lebensgefährtin in 16 Fällen sexuell missbraucht zu haben, davon in acht Fällen schwer.