August-Horch-Museum: Ein multimedialer Ort der Automobilgeschichte

92.000 technik- und autointeressierte Besucher sind vergangenes Jahr ins Zwickauer August-Horch-Museum gekommen. Ein sehr gutes Ergebnis, wie der Geschäftsführer des Museums, Thomas Stebich, auf Nachfrage mitteilte. Vor der im November 2017 eröffneten Erweiterung des Museums um 3500 Quadratmeter auf nun 6500 Quadratmeter hätte man jährlich zwischen 70.000 und 75.000 Besucher gezählt, im Jahr 2018 seien es 105.000 gewesen.

Derzeit bereitet man sich in dem Museum auf die nächste große Sonderausstellung vor: Vom Samstag, 25. April, bis Sonntag, 1. November, steht die 4. Sächsische Landesausstellung „Auto-Boom“ auf dem Programm, die in Zwickau sowie an sechs weiteren Schauplätzen zwischen Crimmitschau und Freiberg stattfinden wird und 500 Jahre Industriekultur in Sachsen beleuchtet. Die große Zentralausstellung im Audi-Bau Zwickau – einem ehemaligen Montagegebäude der Auto Union AG und des VEB Sachsenring, das eigens für diese Schau zu einem temporären Museum für Industriekultur ertüchtigt wird – verdeutlicht, wie die Industrialisierung das Arbeits- und Alltagsleben der Menschen verändert hat. Auf 660 Quadratmetern liegt hier der Fokus branchenspezifisch auf dem Automobil. „Wir erwarten, damit die 105.000-Besucher-Marke zu knacken“, zeigt sich Stebich optimistisch. Während der Landesausstellung habe das Museum jeden Tag von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

Am Freitag, 8. Mai, steht dann wieder die Lange Nacht der Technik im Museumsprogramm und als weiterer Höhepunkt am Wochenende 19. bis 21. Juni das 20. internationale Trabantfahrer-Treffen ebenfalls auf dem Gelände.

Abgesehen von den Sonderveranstaltungen präsentiert sich das Museum seit Umbau und Erweiterung als interaktiver und multimedialer Ort, der die Zwickauer Automobilgeschichte aufwendig in Szene setzt. 150 Großexponate erwarten den Besucher, dazu Höhepunkte wie der Trabant-Fahrsimulator und die 30-minütige ­Videoshow, in der die Besucher, auf einer Tribüne sitzend, einem historischen Grand-Prix-Rennen mit zwei windschnittigen Silberpfeile von Auto Union, Typ C und D beiwohnen.

Exponate, Videoinstallationen, Computerspiele, Touchscreens und Monitore führen durch Geschichte an diesem traditionsreichen Ort mit dem Rennsport von Auto Union in den 1930er-Jahren, die Geschichte des Trabis sowie der heutige Automobil-Standort.

Besonders stolz ist Stebich unter anderem auch auf die weltweit einzig verbliebene Fertigungsanlage für die Herstellung von Duroplast. Aufgrund des Rohstoffmangels in der DDR musste für die Karosserien eine Ersatzlösung gefunden werden: Duroplast, welches aus Vliesfaserschichten und Phenolharz unter Wärme gepresst wurde.

August Horch Museum, Audistraße 7, 08058 Zwickau. Geöffnet: Dienstag bis Sonntag: 9:30 bis 17 Uhr