Comedy-Revue und Mitmachtheater in Rudolstadt

Rudolstadt. Sommervergnügen mit dem Theater-Spiel-Laden Rudolstadt

Zum Sommervergnügen in den Garten der Thüringer Bauernhäuser lädt der Theater-Spiel-Laden unter Leitung von Frank Grünert ein. Das älteste Freilichtmuseum Deutschlands wird heute und Samstag jeweils ab 20 Uhr zur malerischen Kulisse für die parodistisch-musikalische Revue „Mutter Ute im Schlagergarten.“ Gewitzt und verschmitzt schlängelt sich der Entertainer und Comedian Jens Bähring als Mutter Ute spielend, plaudernd und singend durch mehr oder weniger gute Zeiten.

Am Sonntag startet um 17 Uhr das Mitmachtheater „Friedolin von Greifenstein“. Der von Chris Henkel dargestellte Märchenerzähler öffnet seinen geheimnisvollen Zauberkoffer und entführt die kleinen und großen Besucher in die wunderbare Welt der Feen, Hexen, Zwerge und Räuber. Dabei bezieht er die Kinder in sein lustvoll improvisiertes Spiel ein, um sie kreativ an dem Märchen mitwirken zu lassen.

Infos und weitere Termine: www.theater-spiel-laden.de. Karten: www.ticketshop-thueringen.de und an der Abendkasse.