Film ab für den Goldenen Spatzen

Ankunft der Kinderjury am Sonnabend auf dem Geraer Hauptbahnhof.

Gera. Das 28. Deutsche Kinder Medien Festival im Geraer Theater eröffnet. 29 Jurykinder sichten und bewerten eine Woche lang Kino-, Fernsehfilme und Digitalangebote in mehreren Kategorien.

Alles ist in diesem Jahr auch beim „Goldenen Spatzen“ etwas anders, etwas kompakter und von ursprünglich Mai in den Herbst verschoben. Aber immerhin hat es gestern begonnen, das größte deutsche Kinder Medien Festival. Schon am Sonnabend trafen die 29 Jurykinder auf dem Geraer Hauptbahnhof ein, gestern folgte der bunte Eröffnungstag, der passender Weise auch noch mit dem Weltkindertag zusammenfiel. Entsprechend bunt und vielfältig gestaltete sich ab dem Vormittag das Angebot im Geraer Hofwiesenpark, wo sich zusätzlich zum Festivalangebot für Familien auch der Stadtverband Gera des Deutschen Kinderschutzbundes mit neun Trägern samt ihrer Spiel-, Sport-, Quiz- und Bastelangebote präsentierte.

Großes Interesse bestand auch am FAB-Mobil, das vollgepackt mit modernster Technik im Park Halt gemacht hat. Mit an Bord ein 3D-Drucker. Foto: Ulrike Kern