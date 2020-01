„Hamlet“ in Rudolstadt: Politthriller und Psychodrama

Unheil zieht auf im Staate Dänemark. Von Kometen mit Feuerschweifen kündet der Chor auf der Rudolstädter Theaterbühne zur ausverkauften Premiere am Sonnabend in seinem Prolog. Von kreischenden Toten und Katastrophen auf der Sonne. „Und genau solche Vorboten heftiger Ereignisse erscheinen der Bevölkerung in unseren Breiten jetzt am Himmel und auf der Erde; als Vorahnung des eigentlichen Schicksalsschlags, als Prolog des heraufziehenden Unheils.“

Die folgenden zweieinhalb Stunden erlebt das Publikum, wie sich ein ganzes Königsgeschlecht auslöscht. Die von Shakespeare erschaffene Welt um Hamlet, geprägt von Intrigen, Heuchelei, politischer Manipulation, Machtbesessenheit, Verrat und Wahnsinn – sie ähnelt verblüffend unserer heutigen.

Szene aus „Hamlet“ in Rudolstadt. Foto: ANKE NEUGEBAUER / Anke Neugebauer

Und so ist Shakespeares 1602 erschienenes Meisterwerk „Hamlet“, aktuell am Rudolstädter Theater in der Übersetzung von Marius von Mayenburg und unter der Regie von Alejandro Quintana zu erleben, auch als wunderbar moderne Inszenierung angelegt. Eine, die aufrüttelt, die Fragen nach Wissen, Gewissen und Handeln stellt, die nachwirkt und beeindruckt. Allen voran glänzt Philipp Hase, seit dieser Spielzeit neu im Rudolstädter Ensemble, in der starken Titelrolle des Hamlets zwischen innerer Spaltung und äußerer Konflikte, hinter der Maske des Wahnsinns und mit der tiefen Trauer im Herzen.

Hamlet, der Prinz von Dänemark, studiert in Wittenberg, kehrt aber nach dem Tod seines Vaters nach Helsingör zurück. Doch kaum ist sein Vater begraben, besetzt ein anderer dessen Thron und Ehebett: Claudius (Johannes Arpe), Bruder des Toten, Onkel Hamlets, wird König und neuer Mann von Hamlets Mutter Gertrud (Ute Schmidt). Als sein Vater, „um Leben, Krone, Frau zugleich gebracht“, Hamlet als Geist erscheint, klagt dieser Claudius des Mordes an und schwört Rache. Zwischen dem Blutrache-Gebot und den humaneren Anforderungen seiner Zeit bietet sich dem jungen Intellektuellen nun eine ganze Bandbreite an Spiel- und Handlungsmöglichkeiten.

Er täuscht Wahnsinn vor. Er hadert, er zweifelt, er ist zerrissen, er inszeniert sein eigenes Schauspiel im Schauspiel als „Mausefalle“ für den Brudermörder – während um ihn herum jeder jeden und alle ihn bespitzeln. „Die Zeit ist ganz verrenkt! Schlimmes Schicksal, dass ich geboren wurde, um sie wieder einzurenken“, seufzt er.

Doch es soll ihm nicht gelingen. An seiner Seite ist mit Anne Kies eine ebenso bemerkenswerte Ophelia zu erleben, die zum Ende bewusst einen Bezug zur Jetztzeit und zu der von Chile ausgehenden feministischen Bewegung „Der Vergewaltiger bist du“ schlägt. Eine neue Stärke heute, die ihrer sonstigen Unterordnung in der patriarchalischen Gesellschaft am Hofe damals entgegensteht. Neben ihr sind Marcus Ostberg als Hamlets Freund Horatio, Jochen Ganser als Polonius sowie in weiteren Rollen Jakob Köhn, Manuela Stüßer, Johannes Geißer, Verena Blankenburg und Rayk Gaida zu erleben. Ein spielfreudiges, elfköpfiges Ensemble, das die ganze emotionale Tiefe dieses Politthrillers kurzweilig auslotet.

Anne Kies als Ophelia. Foto: ANKE NEUGEBAUER / Anke Neugebauer

Dafür hat Andrea Eisensee, verantwortlich für die Ausstattung, eine zeitlose, klar strukturierte Bühne geschaffen, die königlicher Palast, Tatort, Friedhof, Garten, aber auch Projektionsfläche für Videoeinspielungen ist. Mit den Kostümen, zwischen enger schwarzer Jeans, Pelzmantel und üppigen Königinnenkleid angelegt, schlägt die Ausstatterin ebenfalls eine Brücke zwischen den Zeiten, spielt noch dazu mit Lichtstimmungen und der Musik unter anderem von „Einstürzenden Neubauten“.

Am Ende schließt sich der Kreis in Rudolstadt, tritt der Chor wieder zusammen, mahnt vor nahendem Unheil, als wiederhole sich die Geschichte. Es geht um Sein oder Nichtsein, um Leben oder Tod. Immer noch.

Weitere Aufführungen: Samstag, 1. Februar, 19.30 Uhr, sowie Sonntag, 23. Februar, 18 Uhr